Красноярский край в четверке сильнейших регионов по объемам бюджета

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

Очередное заседание весенней сессии Законодательного Собрания края традиционно было сфокусировано на ряде ключевых тем, одной из которых стал отчет и обсуждение представленного документа о работе правительства края в 2021 году.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Юрий Лапшин, первый заместитель губернатора — председатель правительства края, начиная свое выступление, отметил, что минувший год для нашего региона был уникальным:

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

- 2021-й стал самым успешным в современной истории Красноярского края, хотя еще в начале года ничего не предвещало такого стремительного развития событий.

И действительно, край вступил во второй «ковидный» год, что предопределяло необходимость продолжения работы в экстренных напряженных условиях, хоть в регионе и научились справляться спандемийными вызовами.

Тем не менее доходы бюджета удалось увеличить более чем на треть. Результат беспрецедентный, особенно с учетом объективных внешних факторов. С итоговыми цифрами в 396 миллиардов рублей край уверенно сумел войти в четверку наиболее сильных в финансовом плане регионов России. По этому показателю мы пропускаем вперед только безусловных лидеров, Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

- Объем краевого бюджета в 2020 году: 288,7 миллиарда рублей

- Объем краевого бюджета в 2021 году: 396 миллиардов рублей

- Прирост в процентах: + 37

Также 2021-й стал третьим годом подряд, к финалу которого край подошел без дефицита.

Среди безусловных успехов в реализации крупных строительных и инфраструктурных проектов Юрий Лапшин отметил, что идет по графику строительство Высокогорского моста, построена и введена в эксплуатацию магистральная рулежная дорожка в аэропорту Красноярск. Беспрецедентные решения по реновации Норильска до 2035 года также были приняты в ушедшем году. Для обновления краевой инфраструктуры Красноярский край привлекает различные возможности «инфраструктурного меню», как, например, бюджетные кредиты, облигации и реструктуризацию, с помощью которых возобновляется строительство красноярского метрополитена, планируется строительство новых дорог, реконструкция перрона в красноярском аэропорту, развитие электротранспорта в Красноярске.

К слову, одна из наиболее обсуждаемых жителями краевой столицы тем – метро – тоже не осталась без внимания в отчете премьера. По словам главы правительства, несмотря на существенные сложности с проектом и его актуализацией, которые потребовали и продолжают требовать времени на поиск решений и несколько этапов экспертиз, тема метро не забыта. Более того, председатель правительства пролил свет и на окончательный формат красноярского метрополитена. Это будет метро с классическим подземным залеганием первой ветки в центральной части Красноярска, увязанной в перспективе в единую сеть городской электрички. Сюда будет подключена и новая трамвайная инфраструктура, которая увяжет линиями правый и левый берег города и выйдет в микрорайон Солнечный. Запуск первой ветки запланирован уже на 2026 год.

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИЙ

Еще один вектор, который был в постоянном поле зрения правительства в ушедшем году, - поддержка муниципальных образований края. В этом направлении удалось повысить финансовую самостоятельность территорий, сократить муниципальный долг, расширить реализацию в районах края комплексных проектов.

Всего же, по словам Юрия Лапшина, «в работе» на всей территории края находилось почти 200 объектов самого разного профиля и назначения, ряд из которых сегодня находится в высокой степени готовности.

ВАЖНО:

- В ближайшие два года в крае отремонтируют 33 школы в рамках программы капитального ремонта школ (общая стоимость порядка 2,3 миллиарда рублей)

- Для территорий края в прошлом году приобретено 400 единиц транспорта (это автомобили скорой помощи, школьные автобусы, троллейбусы, трамваи, лесная и другая спецтехника)

- В планах на 2022 год — обновить еще 600 транспортных средств

В текущем году ситуация также позволяет краю динамично развиваться благодаря реализации крупных и локальных инвестиционных проектов, широкой программе благоустройства городов и районов края, строительству новых социальных объектов, масштабной программе реновации Норильска, развитию детско-юношеского спорта и многому другому. Немаловажно, что «подушка безопасности», сформированная по итогам прошлого года, позволила поддержать граждан и отрасли краевой экономики сегодня, когда перед Россией встали новые глобальные вызовы.

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ

Об отчете главы краевого правительства высказался ряд депутатов краевого парламента. По мнению большинства парламентариев, что подтверждается оценками народных избранников и их вопросами к премьеру в рамках итогового обсуждения, председатель правительства в этом году в очередной раз сумел охватить все основные темы, над которыми работали министры в тесной связке с краевым парламентом. Депутаты также отметили, что отчет вселяет существенный оптимизм и дает надежду на продолжение эффективной совместной работы и в этом году.

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Елена Пензина обратила внимание на профильные для работы комитета темы, в частности, стройку:

- Отчет председателя правительства подтверждается достаточно оптимистичным бюджетом прошлого года, и цифры звучат серьезные. Что касается строительной отрасли, последовательно каждый год у нас появляется всё больше благоустроенных территорий, гораздо больше денег направляется на дороги. Конечно, главный бюджетный приоритет — социальные обязательства Красноярского края. В прошлом году нам удалось поднять заработную плату, о необходимости такого шага давно говорили депутаты. Это коснулось достаточно большого числа людей, в том числе и тех категорий, которые длительное время не получали повышений. В докладе прозвучали и темы этого года. В том числе трагедия 7 мая, когда свыше 500 человек потеряли жилье в результате пожаров. Сейчас этот вопрос находится под пристальным вниманием и правительства, и депутатского корпуса. Проводится убедительная политика — не только двигаться вперед, искать новые возможности для наполнения бюджета, но и обращать внимание на направления, которые ранее оставались «за кадром». Это касается и спортивных сооружений, которые массово начали строиться в последние годы, и библиотек. Надеюсь, этот год будет у нас проходить под знаком культуры.

В свою очередь заместитель председателя комитета по образованию и культуре Ирина Субочева отметила высокие темпы внедрения принимаемых решений на местах:

- Как человек, работавший в муниципалитете, особо отмечу мероприятия, связанные с пандемией, и всю ту поддержку, которая была оказана муниципальным образованиям в минувшем году. Важно, что эту помощь предоставили своевременно, и, я уверена, ее ощутили все. Правительство доказало свое умение в непредвиденных ситуациях принять или скорректировать решения. Выполнялись все социальные гарантии, в этом году нами также принят целый ряд социальных законов. Где-то мы срабатывали даже на опережение федеральных решений.

Егор Васильев, председатель комитета по экономике и налоговой политике, отдельно выделил появление новых возможностей для улучшения жизни в крае с учетом успехов в финансовой сфере: - Основное, что прозвучало в докладе: 2021 год дал Красноярскому краю беспрецедентные возможности. Это был лучший год по доходам. Мы воспринимаем это как вызов: как использовать эти доходы, чтобы они в наибольшей степени повысили качество жизни в крае. Основные приоритеты были расставлены. Помимо национальных проектов и социальных программ, это территориальное развитие. Председатель правительства посвятил часть доклада новой программе комплексного развития территорий и тем подходам, которые наш край может себе позволить. Второй приоритет, безусловно, инфраструктура. Это и поручения Президента РФ о нормативном состоянии дорог, и инфраструктурное меню. В связи с ним ярко прозвучала тема красноярского метрополитена. Важно понять, что наши планы расширяются. К 2026 году у нас будет первая очередь метрополитена. Залогом этого служат решение госкомиссии, подписанные документы, выделяемые сейчас лимиты. Более того, метрополитен рассматривается как часть развития электрического, рельсового транспорта Красноярска. Эта ветка может стать ядром современной транспортной инфраструктуры в краевой столице.

СКАЗАНО

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

Алексей Додатко, председатель Законодательного Собрания: - Без преувеличения серьезные заделы, отмеченные в отчете, дают основание для уверенных оптимистичных прогнозов на ближайшую перспективу. Юрий Анатольевич выступил перед парламентом и представил серьезный, основательный документ в письменном виде. Это важный формат, позволяющий зафиксировать базу, на которую опирается край, и поговорить о перспективах. Как прозвучало, 2021 год был одним из наиболее успешных с точки зрения финансовых результатов. Мы вышли на четвертое место среди всех регионов России по объемам регионального бюджета. Это, конечно, дает нам крепкий фундамент для решения задач. Если говорить об основных приоритетах, они укладываются в рамки национальных целей, сформулированных Президентом России. Речь идет о нацпроектах, о том, что сегодня на всех уровнях власти - от муниципалитета до федерального правительства - должна быть единая, скоординированная работа по улучшению качества жизни людей. Государственные программы конкретизируют положения нацпроектов и финансируют ключевые объекты социальной сферы. В Красноярском крае в прошлом году более 80 таких объектов было построено или реконструировано. В целом более одной трети всех программных расходов края направляется на меры соцзащиты. При обсуждении отчета нас больше всего интересовало, как учтены при дальнейшем бюджетном планировании депутатские предложения и те приоритеты, которые мы сейчас обозначаем. И, наверное, главный вопрос: как будет чувствовать себя край в напряженных внешних условиях. В этом смысле речь шла не столько об отчете, сколько о том, как будет выстроена работа в ближайшие годы.

С УВАЖЕНИЕМ К МАЛЫМ НАРОДАМ

Красноярский край исторически является не только вторым по размеру территорией, но и одним из наиболее культурно и национально многообразных регионов страны. В этом контексте свежий доклад уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Семена Пальчина также традиционно вызвал большой интерес у депутатов.

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

Всего в прошлом году в аппарат уполномоченного поступило 129 обращений, где сообщалось о 137 предполагаемых случаях нарушения прав. В том числе принято 10 коллективных обращений, под которыми поставили подпись 347 человек. Из общего количества обращений по 23 оказана помощь, по 12 — право восстановлено, по 36 были даны разъяснения и консультации, по трём - нарушений не выявлено, по шести - право восстановлено частично.

КОНКРЕТНО

Главные темы обращений:

- Получение юридической помощи – 20

- Право на жилище – 17

- Право на охрану здоровья и медицинскую помощь – 7

Динамика обращений в 2021 году:

- Эвенкийский район – количество уменьшилось;

- Таймырский и Туруханский районы – количество выросло;

- Стало больше коллективных обращений.

Рост количества жалоб в 2021 году Уполномоченный связал с выездом в территории и с тем, что вел личный прием для жителей в отдаленных поселках, оленеводческих стойбищах, охотничьих и рыбопромысловых точках. Кроме того, в Таймырском Долгано-Ненецком районе еженедельно ведет прием сотрудник аппарата Уполномоченного, который живет в Дудинке.

В своем докладе омбудсмен традиционно рассказал о проблемах развития домашнего оленеводства и сохранения поголовья дикого северного оленя. Эти ресурсы — жизненно важные источники пропитания для коренных малочисленных народов. При этом, по мнению докладчика, со стороны органов местного самоуправления не всегда уделяется должное внимание вопросам выживания людей, ведущих традиционный образ жизни. Поэтому в целях сохранения и развития домашнего оленеводства — этнообразующей отрасли коренных малочисленных народов Севера нашего края — Семен Пальчин предлагает разработать отдельные межотраслевые программы по развитию северного домашнего оленеводства и сохранению поголовья дикого северного оленя. Не лучше обстоят дела и с выделением охотничьих угодий, квот на добычу рыбы для личных нужд. В докладе приводятся примеры нарушений прав КМН со стороны правоохранительных и надзорных органов.

Докладчик также обратил внимание на проблемы с транспортной доступностью, нарушение прав на образование и использование родного языка, здравоохранение, сохранение традиционного питания коренных народов Севера, право на достойное жилье и меры социальной поддержки.

В обсуждении доклада приняли участие первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Сергей Попов, вице–спикер Андрей Новак, депутаты Александр Ротахин, Александр Бойченко.

Дмитрий Свиридов, вице–спикер парламента, задал вопрос о мерах поддержки оленеводов в условиях чрезвычайной ситуации, Валерий Фарукшин - о взаимоотношениях с недропользователями, депутатов Виктора Кардашова и Галину Ампилогову интересовала кадровая политика среди молодежи КМН.

Член комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Сергей Сизоненко рассказал о работе, проделанной коллегами по комитету при подготовке доклада Уполномоченного для рассмотрения на сессии Законодательного Собрания. По его словам, большинство проблем, поднимаемых Семеном Пальчиным, нашли отражение в Постановлении по этому вопросу и взяты на контроль.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов, комментируя отчет, сакцентировал внимание на жизни и поддержке оленеводов:

- Конечно, будем обращать особое внимание на вопросы, связанные со снижением квот на добычу дикого северного оленя и вылов рыбы. Мы понимаем, что доходы этой части промысловиков будут снижены, и надо думать, как их компенсировать. Одно из направлений, куда мы обязаны приложить свои усилия, – поддержка развития домашнего оленеводства. Поскольку как раз эта область имеет наибольшую перспективу заместить выпадающие доходы людей. И здесь мы вынуждены вернуться к теме, которая обсуждается уже давно, - отнести деятельность коренных малочисленных народов к сфере сельского хозяйства. Будем работать над этим.

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

ДОСТОЙНЫЕ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

В рамках сессии сразу в двух чтениях депутаты поддержали краевой закон «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений». Итог – уже с 1 июня минимальный размер оплаты труда увеличивается.

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

Владимир Бахарь, заместитель председателя Правительства — министр финансов Красноярского края, довел до сведения коллег, что в соответствии с Поручением Президента Российской Федерации, МРОТ в целом по стране должен быть увеличен на 10 процентов. В свою очередь, изменения краевого закона обеспечат выплаты заработной платы в бюджетной сфере не ниже минимального размера оплаты труда. В численном выражении, а также с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, его размер вырастает в южных районах с 22.224 до 24.447 рублей и увеличивается с 36.114 до 39.726 рублей в самых северных районах края.

ДОСЛОВНО

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

Сергей Попов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания:

- Увеличение МРОТ также повлияет на ряд социальных выплат. Кроме того, уже с 1 июля произойдет повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 8,6%: край взял на себя инициативные обязательства и вместо планового октябрьского повышения бюджетники края начнут получать увеличенную заработную плату на три месяца раньше.

Кроме того, один миллиард рублей на исполнение положений закона уже был предусмотрен во время весенней корректировки бюджета. Еще порядка 800 миллионов рублей потребуется выделить осенью для исполнения новых финансовых обязательств по итогам всего года.

ПОДДЕРЖКА ЛЕСОЗАГОТОВКИ

«Лесная» тема, которая все последние годы находится под особым контролем губернатора и краевого парламента, приросла еще одной мерой поддержки, необходимой для развития отрасли в сложных санкционных условиях.

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

Суть в том, что предприятиям, задействованным в процессе заготовки древесины и заключившим договоры по аренде лесных участков, находящихся в государственной собственности, будет предоставлена отсрочка арендных платежей. Речь идет о арендной плате, начисленной с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Отсроченные платежи необходимо внести в краевой бюджет не позднее 31 марта 2023 года.

Авторы отметили, что принятие закона вызвано необходимостью поддержать отрасль - как самих предпринимателей, так и работающих на этих предприятиях жителей края, в период санкционного давления на экономику. Основной сезон заготовки леса — зима. Отсрочка арендных платежей позволит предпринимателям переориентировать рынок сбыта продукции, заготовить, реализовать древесину и получить необходимые средства.

Свои вопросы докладчику, министру лесного хозяйства Алексею Панову, задали депутаты Ирина Иванова, Александр Глисков, Виктор Чернышенко, Александр Ратахин. В частности, народных избранников интересовало, кого коснутся меры поддержки.

Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии, отметил:

- Разделяю опасения, чтобы законом не воспользовались недобросовестные предприниматели. Министерству надо держать руку на пульсе и внимательно смотреть, как его положения реализуются. Тем не менее закон носит срочный характер, это прямая поддержка бизнеса и людей, которые трудятся на предприятиях лесной отрасли.

Седьмое заседание III сессии. Фото: Андрей Бурмистров

К закону разработано положение, согласно которому мерой поддержки смогут воспользоваться только добросовестные предприниматели отрасли, которые не находятся в процедуре банкротства или ликвидации и не имеют задолженностей по платежам на 1 марта 2022 года.