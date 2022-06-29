В Красноярске на строительстве Четвертого моста было украдено более 32 миллионов рублей из бюджета Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на строительстве Николаевского, или как его еще называют, Четвертого моста, было украдено более 32 миллионов рублей. Такую сумму озвучивает прокуратура города. Расследование уголовного дела по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество» уже завершено, с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд Октябрьского района. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции края.

Итак, все мы помним, что при подготовке к строительству моста и развязок к нему (а он входит в число объектов Зимней универсиады-2019) выкупались земельные участки у собственников. Причем оценку каждому участку давали по рыночной стоимости: есть дом, дача, веранда – значит, дороже. Стоит халупа, окна в землю вросли, – дешевле. Кто-то был доволен и забирал назначенную сумму, кто-то недовольный подавал в суд иск на увеличение откупной стоимости. Деньги на это шли из бюджета.

Обвиняемый решил заработать и придумал целую схему.

- К собственникам частного дома, подлежащего сносу, обратился 38-летний красноярец с предложением об оказании юридических услуг. Мужчина уверял, что законным способом добьется переоценки стоимости жилища для получения большей компенсации. При этом, в нарушение ограничений, наложенных на земельный участок, были возведены дополнительные сооружения, что позволило вместо положенных 2,5 миллионов рублей получить почти 12 миллионов, из которых почти 3 миллиона рублей были переданы обвиняемому в качестве оплаты услуг. Нарушение выявилось в ходе проведенной проверки, - рассказали в полиции.

Свои махинации обвиняемый проворачивал в период с 2016 по 2018 годы. Оформлял липовые документы, сам же проводил оценку, подавал в суд. Документы были настолько искусно подделаны, что суд принимал решение в его пользу. Правда, не всегда – два раз не прокатило. Общая сумма ущерба составила более 32 миллионов 500 тысяч рублей.

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