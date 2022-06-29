Трудно только первые сто лет!

Фото: ИВАНОВА Диана

С чего начиналась его история, из чего складывается современность и какие профессии здесь можно получить сейчас.

История техникума началась в 1922 году, когда на базе Главных железнодорожных мастерских Красноярска была создана одна из первых в городе школ фабрично-заводского обучения (ФЗО). За сто лет здесь произошло множество событий, о некоторых из них мы сегодня вспомним и убедимся, что сейчас это современное учебное заведение, в котором созданы все условия для студентов и преподавателей.

Архивные фото из истории техникума

Без остановки

Вековой опыт работы в сфере подготовки специалистов показывает на практике, что остановки на этом пути невозможны. И все это с опорой на прошлое и с расчетом на будущее.

- Наша главная цель - сформировать современную образовательную среду с использованием продуктивных инновационных образовательных технологий. Это необходимо для того, чтобы готовить квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда и сегодня, и в ближайшие годы. Ведь мы учитываем текущие и перспективные потребности социально-экономического развития нашего региона. Более того, готовим не только молодых специалистов из выпускников школ, но и работаем с уже состоявшимися профессионалами, которые могут у нас повысить свою квалификацию, востребованность на рынке труда, освоить новую профессию. Чтобы им помочь, мы развиваем комплексную систему профориентации, в том числе за счет реализации проекта для школьников «Билет в будущее» и федерального проекта «Содействие занятости», - говорит директор техникума Ирина Мартенсон. - Каждый учебный год - это новые задачи, новые идеи, новые студенты. Меняется рынок труда, а вместе с ним меняемся и мы. Например, в 2018 году техникум первым в крае получил лицензию на реализацию профессиональных образовательных программ для подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям профессиональных образовательных программ из ТОП-50 посредством сетевого взаимодействия с Красноярским техникумом промышленного сервиса: токарь на станках с числовым программным управлением, оператор станков с программным управлением; в 2019 году - мастер слесарных работ.

Директор техникума Ирина Мартенсон Фото: ИВАНОВА Диана

С 2021 года мы ввели новые специальности - это Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог и Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), также обучаем студентов с ограниченными возможностями здоровья по профессии столяр строительный. Но при этом не уходим от истоков: наш техникум, как и было изначально, продолжает готовить кадры для работы в системе железнодорожного транспорта, который во всем мире не утрачивает своего значения для пассажирских и грузовых перевозок. Требования к подготовке будущих железнодорожников высоки, ведь работа связана с повышенной опасностью и ответственностью за жизнь людей. Поэтому на профессии машинист локомотива, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава и проводник на ж/д транспорте среди абитуриентов идет серьезный отбор.

Техникум продолжает готовить кадры для работы в системе железнодорожного транспорта Фото: ИВАНОВА Диана

Еще один вектор развития - участие в движении молодых профессионалов WorldSkills. Студенты нашего техникума принимают участие в соревнованиях по шести компетенциям регионального чемпионата Красноярского края WorldSkills Russia: «Управление локомотивом», «Работы на токарных универсальных станках», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Цифровая метрология», «Обработка листового металла».

Фото: ИВАНОВА Диана

Техникум совместно с Красноярским учебным центром профессиональных квалификаций филиала Красноярской железной дороги участвовал и выиграл право на проведение в 2022, 2023 и 2024 годах итоговых соревнований национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», по компетенции R67 Управление локомотивом. В 2022 году в Красноярск приехали и приняли участие представители из 33 регионов нашей страны.

Фото: ИВАНОВА Диана

С 2020 года техникум является центром проведения демонстрационного экзамена, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия, по компетенции «Работы на токарных универсальных станках».

- Первые сто лет истории показывают, сколько трудностей пришлось преодолеть преподавателям и студентам. Ирина Владимировна, как вы считаете, станет ли легче в следующие сто лет?

- Нет, не станет! Тем, кто хочет расти и развиваться, легко не бывает.

Действительно, кажется, все уже есть: кабинеты, компьютерные классы, образовательные технологии, оборудование для проведения лабораторных и практических работ. Особая гордость - пять учебных мастерских (металлообработки, участок станков с ЧПУ, слесарная, электромонтажная, столярная и лаборатория железнодорожных профессий).

Фото: ИВАНОВА Диана

Но все это необходимо обновлять и развивать. Так, в 2021 году приобрели пять металлообрабатывающих станков Jet.

- У этих станков конструктивно заложено более 15 сложнейших операций для изготовления различных изделий из различных металлов, что позволяет нам выпускать из наших стен более квалифицированных специалистов, - поясняет заместитель директора по учебно-производственной работе Николай Радченко. - Для подготовки машинистов локомотива наши сотрудники на нашем же оборудовании изготовили учебный тренажер по управлению тормозами поезда и локомотива. На нем выполнятся более 16 проверок исправности тормозного оборудования.

Фото: ИВАНОВА Диана

С целью формирования профессиональных компетенций у обучающихся в условиях реального производства заключены договоры о сотрудничестве, о прохождении производственной практики студентов с предприятиями: ОАО «РЖД», Красноярская мотор-вагонная дирекция, сервисное локомотивное депо «Красноярск» филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех - Сервис», ОАО «Сибпромтранс», эксплуатационное локомотивное депо Красноярская дирекция тяги - структурное подразделение дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», АО «Красмаш», ООО «Красноярский металлургический завод», АО «НПП Радиосвязь», Пассажирское вагонное депо Красноярск - Структурное подразделение Енисейского филиала ОАО «Федеральная пассажирская компания», АО «Красноярский ЭВРЗ», ОАО «ЗТО Бирюса» и другие.

Самое главное, мы не останавливаемся на достигнутом, есть план развития нашего техникума на последующие годы.

Еще одна традиция - сочетание учебной и воспитательной работы. Даже в тяжелые военные и послевоенные годы здесь работали кружки технического творчества, художественной самодеятельности, спортивные секции.

- Мы гордимся своей историей и традициями, успехами и достижениями. Одна из таких традиций связана с именем Виктора Петровича Астафьева, который здесь учился когда-то и именем которого назван сегодня техникум. Ежегодно в техникуме проводятся вечера памяти Виктора Петровича, студенты принимают активное участие в ежегодном межрегиональном детско-юношеском фестивале «Астафьевская весна», - рассказывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Котельникова. - Еще одна многолетняя традиция - участие наших студентов в творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства различного уровня, причем выступают они успешно, занимают призовые места. Например, в 2021 году наш студент стал финалистом всероссийского конкурса «Большая перемена» и выиграл 1 миллион рублей. Также в 2021 году студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших волонтерских инициатив на платформе DOBRO.RU. Ежегодно наше образовательное учреждение участвует в краевом конкурсе социальных проектов «Добрые сердца» и районном конкурсе проектов «Социальная лаборатория». Армейско-спортивный клуб «Защитник», созданный более тридцати лет назад, является уникальной особенностью нашего техникума, отличительной его чертой. Курсанты клуба принимают участие во всех значимых городских и краевых патриотических мероприятиях. Они - участники краевого проекта «Пост № 1». Ежегодно 9 мая несут Почетную караульную службу у Вечного огня боевой славы на площади МБУК музей «Мемориал Победы» г. Красноярска и «Вахты Памяти» Железнодорожного района. Воспитанники АСК «Защитник» - активные участники «Дней призывника» г. Красноярска, Российского патриотического фестиваля, фестиваля СФО «Сибирский щит», финалисты городского фестиваля Почетных караулов «Спасская башня». Техникум является базовой площадкой для проведения зонального этапа краевых соревнований «Служить России любой из нас готов».

В нашем техникуме подростки попадают в специально созданную образовательную среду, включающую профессионально-трудовую, диагностическую, психолого-педагогическую поддержку профессионального и жизненного самоопределения.

Фото: ИВАНОВА Диана

Действительно, здесь созданы условия и для развития (актовый, спортивный и тренажерный залы, тир, библиотека, конференц-зал, музей), и для жизни и обучения (комфортные аудитории, медицинский кабинет, своя столовая).

- Продолжая тему традиций, можно отметить одну из последних, зародившуюся недавно, - добавляет заместитель по учебной работе Анна Маковецкая, - это возвращение наших выпускников в родные стены техникума в роли мастеров производственного обучения и преподавателей. В недавнем прошлом студенты, они легко находят общий язык с нынешней молодежью и осваивают преподавательскую деятельность, опираясь на опыт старшего поколения и обогащая его современными технологиями.

Верный путь по железной дороге

История школы ФЗО началась со 108 подростков, будущих слесарей-паровозников. Учились они в основном на практике, и у них даже был свой паровоз для самостоятельного ремонта! И это в тяжелейшие годы гражданской войны!

В 1930 году школа перешла в ведение паровозовагоноремонтного завода (ПВРЗ), стало больше специальностей, 12, и все они были связаны с железной дорогой!

Первый успех пришел в 1933 году - во Всесоюзном социалистическом соревновании школ ФЗО красноярцы заняли 4-е место, а по Томской железной дороге - первое.

В 1936 году учащиеся собрали действующую модель паровоза СУ1/5 в натуральную величину. Она была показана 1 Мая на праздничной демонстрации, а потом передана Красноярской железной дороге.

В 1940 году школа ФЗО стала железнодорожным училищем №1 (ЖУ №1).

Это училище внесло большой вклад в победу. Кто-то ушел на фронт, чаще всего добровольно, кто-то работал над выполнением заказов фронта. Вместе с рабочими завода ученики ремонтировали бронепоезда, санитарные поезда, прачечные вагоны. В столь юном возрасте они выполняли норму на 150-200% и с высоким качеством. За годы войны училище подготовило 1312 специалистов, 240 из них ушли на фронт.

За сто лет своей истории учебное заведение несколько раз меняло свое название и свой адрес. С 2016 года это Красноярское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева».

Но многое здесь осталось неизменным и прежде всего - сотрудничество с железной дорогой. Хотя сейчас здесь готовят специалистов и для других отраслей.

- И, конечно же, техникум, как и все учебные заведения всего мира, держится на преподавателях, на их квалификации, труде и личном примере.

- Да, учебно-воспитательный процесс в техникуме осуществляют высококвалифицированные специалисты. Можно назвать всех, но есть работники, которыми мы особенно гордимся, - говорит Ирина Мартенсон. - Это Заслуженный педагог Красноярского края Филончик С.С., награжденные медалью «Ветеран труда профессионального образования Красноярского края» Либренц Ю.Б., Филончик С.С., медалью «Ветеран труда РФ» Харламов М.Е., Бархатов В.И., Радченко Н.В., медалью «Ветеран труда Красноярского края» Усольцева Г.В., Гусевский В.К., Лебедева Г.А., Варавка Л.М, Любавина Л.В.