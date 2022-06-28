Учителя школы №32 в Красноярске испугались возвращения скандального директора

Фото: сайт школы №32
Педагоги школы №32 опасаются возвращения на свой пост директора Татьяны Рудневой. На прошлой неделе ее со скандалом уволили после многочисленных жалоб учителей и родителей на хамство и пьяный дебош. Сама Руднева заявила, что не согласна со своим увольнением и, по словам сотрудников, продолжает посещать школу.
Один из учителей написал «7 каналу», что Руднева активно занимается школьными делами, а сегодня в рабочем чате просила у педагогов планы на следующий год. Сами учителя ничего не могут с этим поделать, и, по словам сотрудников, обстановка в школе становится все напряженнее.
– Многие недоумевают, как решение Главного управления образования может игнорироваться, и директор продолжает, находясь на больничном, периодически приходить в школу и строить планы на будущее школы, – написал один из учителей.
В мэрии педагогов успокоили, что юридически договор с Рудневой расторгнут, даже если она с этим не согласна. Власти будут искать «юридические рычаги», чтобы успокоить деятельного экс-директора.
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