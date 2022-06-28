Мусорный оператор может и должен организовать сортировку отходов

Экологи-общественники проверили мусоросортировочный комплекс и полигон в Зеленогорске. Фото: ООО «ПромТех»

В минувшую пятницу 24 июня экологи-общественники побывали с рейдом в Зеленогорске. На сей раз внимание было привлечено к ООО «ПромТех» - это региональный оператор Зеленогорской технологической зоны, который эксплуатирует мусоросортировочный комплекс и полигон по захоронению отходов.

Экоактивист Артем Речицкий отметил, что на сегодняшний день в Красноярском крае есть всего несколько городов, где работают мусоросортировочные комплексы, и они не могут охватить весь объем отходов:

Экоактивист Артем Речицкий. Фото: ООО «ПромТех»

- Если взять краевой центр, то мусоросортировочный комплекс ООО «РостТех» обслуживает только Правобережную и Железногорскую технологические зоны. При этом левобережный оператор ООО «Красноярская рециклинговая компания» бытовые отходы на сортировку не возит, вместо этого сразу захоранивает на единственном оставшемся полигоне «Автоспецбаза».

Добавим, в Зеленогорске, территории с населением чуть более 61 тысячи человек, через мусоросортировку проходят 100% отходов. А также в Канске и Лесосибирске.

Впечатления от мусоросортировочного комплекса и полигона позитивные. Фото: ООО «ПромТех»

Общественники отмечают, что впечатления от мусоросортировочного комплекса и полигона позитивные. Видны явные признаки того, что сортировка работает постоянно, а не включилась перед приездом общественного контроля. Что подтверждается наличием отсортированных и спрессованных ВМР (вторичных материальных ресурсов), среди которых пластик разных цветов и качества, жестяные банки, макулатура, стекло и даже целлофановые пакеты.

Что представляет собой комплекс: на линии работают одновременно 11 человек, а всего в смене 16 сотрудников. Линия одновременно может принимать на разгрузку два автомобиля. Затем отходы по транспортерной ленте проходят через сортировщиков, которые отбирают различные виды ВМР. Отсортированные отходы, подлежащие переработке, прессуются в большие кубы для удобства транспортировки, а так называемые «хвосты» (мусор, не подлежащий переработке) попадают на близлежащий полигон для последующего захоронения.

Общественники провели замеры свалочного газа – все в пределах допустимых экологических норм. Фото: ООО «ПромТех»

Общественники провели замеры свалочного газа как на мусоросортировке, так и на самом полигоне – все в пределах допустимых экологических норм. Сам полигон находится в приличном состоянии, здесь проводится весовой и радиационный контроль, а колеса разгрузившихся и выезжающих мусоровозов дезинфицируется, таким образов исключено загрязнение окружающей среды.

На основании увиденного выводы напрашиваются сами собой: при желании мусорный оператор может и должен организовать сортировку отходов. Еще раз обратим внимание, что в Красноярске это происходит пока с отходами правобережной зоны. Но с учетом того, что мусоросортировочный комплекс компании «РосТех» загружен не в полную силу, а только на 50%, он имеет техническую возможность принимать на сортировку отходы других операторов. И поскольку есть возможности делать это в непосредственной близости к миллионному городу, общественники выражают надежду, что вопрос сортировки отходов удастся решить в ближайшей перспективе и для левобережной зоны. По итогу это сделает город не только чище, но и экологически безопаснее.