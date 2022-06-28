Красноярский завод синтетического каучука подарит «Красноярским Столбам» арт-скамью и проведет экофестиваль

Площадка фестиваля - лесной театр имени Тайгиша Топтыгина Фото: Майя ЕРШОВА

Организаторы «Экополяны» - «Красноярский завод синтетического каучука», национальный парк «Красноярские Столбы» при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда».

Экологический чемоданчик - масса любопытных вещей Фото: Мария ЛЕНЦ

- «Экополяна» – это 12 образовательных, познавательных и развлекательных площадок на тему осознанного потребления, экологической культуры, любви к природе и заботе о ней. Мы будем рады видеть семьи с малышами и школьниками, надеемся, что каждый найдет для себя что-то интересное, - рассказывает генеральный директор«Красноярского завода синтетического каучука» Сергей Новиков. – Главным сюрпризом фестиваля станет подарок от нашего завода национальному парку, всем посетителям «Красноярских Столбов» - это экоскамья в форме символа рециклинга, сделанная из переработанного пластика. Она будет установлена 2 июля на кордоне Лалетино.

Автор арт-объекта - Буляш Тодаева, инженер в области устойчивого развития, экоактивист. Идея автора звучит так - «все связано, все циклично, то, что я делаю сегодня, определяет, какой моя жизнь будет завтра». Эта идея полностью соответствует приоритетам компании СИБУР, в которую входит «Красноярский завод синтетического каучука»: охрана окружающей среды, экологичное производство и в целом формирование в России экологической культуры и развития отрасли переработки отходов.

Конкретно

«Экополяна», 2 июля, с 10.00 до 13.00, площадка кордонЛалетино– лесной театр имени Тайгиша Топтыгина.

Площадки и игры «Экополяны»от национального парка, КЗСК, «Комсомольской правды» и партнёров:

«Эко-чемоданчик»: какие полезные вещи, игрушки и одежду можно делать из переработанного пластика? Все о второй жизни пластика;

«Заповедный следопыт» - изучаем походку лесных обитателей национального парка и учимся различать следы с помощью слепков на кинетическом песке;

«Библиотека на траве» - читаем и играем в настольные игры и напольные шашки с библиотеками П. П. Бажова и Г. Щукина;

«Волшебство рециклинга» - учимся сортировать отходы и дарить вещам вторую жизнь;

«Кроссворд-кафе»: отгадываем кроссворд на тему вторичной переработки пластика;

«Лесные насаждения»: знакомимся с лесом национального парка;

Локация "Лесные насаждения". Фото: "Красноярские Столбы"

Кукольный театр «Старые сказки на новый лад»: играем, ставим спектакли для родителей про экорепку и Красную Шапочку, которая умеет и бабушку спасти, и корзины из пластика плести;

Напольная игра-бродилка: учимся основным правилам осознанного экопотребления;

«Войди в лес другом»: вместе с «Лесопожарным центром» учимся правильному поведению на природе;

Арт-мастерская «Тайны флоры и фауны»: придумываем и рисуем невероятных обитателей сказочного мира;

«Фотоловушка»: знакомимся с современными методами мониторинга животных, разбираем устройство и принцип работы фотоловушек, рассматриваем фотоснимки с лесных камер, по ним определяем обитателей сибирской тайги.

В мире животных»: вместе со специалистами Красноярской краевой станции юных натуралистов, которые придут со своими питомцами, изучаем «знакомых незнакомцев» - мелких декоративных животных.

Игры «Кот в мешке», «Веселый урок», «Разделяй и властвуй».

Официальный хэштег фестиваля #экополяна

Размещайте ваши фотографии в социальных сетях, указывайте хештэг #экополяна. Пять авторов самых-самых интересных снимков получат сувениры от КЗСК и «Комсомолки». Итоги подведем в понедельник, 4 июля в группе.