В Красноярске во вторник продолжится ураган с ливнями и градом

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В МЧС Красноярского края предупредили о непогоде, которая сохранится в регионе завтра, 28 июня. Ранее жители Красноярска столкнулись с грозовым «апокалипсисом» – в некоторых районах города прошел крупный град, а часть улиц затопило. В МЧС отмечают, что схожая обстановка ожидает жителей и завтра.

В центральных и южных районах Красноярского края ожидаются «сильные и очень сильные дожди», гроза, крупный град, а также шквалистый ветер, местами превышающий 25 м/с. Схожая обстановка будет в Туруханском и Эвенкийском районах, а на юге Таймырского района порывы ветра будут еще сильнее – более 27 м/с.

– Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, – добавили в МЧС.

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