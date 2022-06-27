В Красноярске из-за аварии пропало электричество на десятках улиц

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В Красноярске произошло аварийное отключение электроэнергии. Согласно данным службы 005, сбой произошел на сетях ПАО «Россети Сибирь» примерно в 17:30. Отключение затронуло несколько районов города – по разным адресам электроэнергию обещают восстановить как после 21:00, так и после полуночи.

Самый серьезный сбой наблюдается в Советском районе – там отключение коснулось ряда домов на улицах Светлова, Шумяцкого, 9 Мая, 40 лет Победы, Славы, 60 лет образования СССР, Краснодарской, Мате Залки, Петра Подзолкова, Водопьянова.

Также света нет в нескольких домах на проспекте Комсомольском, бульваре Солнечном, в Бадалыке и Песчанке. Ремонтные работы будут идти ориентировочно до полуночи.

Аварийное отключение произошло и в Октябрьском районе. Там без света остались дома на улицах Ботанической и Калинина, а также в поселках Таймыр и ГЭС. Электричество там должно вернуться в дома после 21:00.

С точным списком адресов можно ознакомиться на сайте диспетчерской службы 005.