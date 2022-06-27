Сторожевая собака на базе отдыха в Хакасии откусила фалангу пальца посетителю

Фото: Типичная Хакасия | Абакан

В Хакасии сторожевая собака бросилась на отдыхающих и нанесла им серьезные травмы. ЧП произошло на рыболовных прудах «Сабин-Холь» – о ситуации в соцсетях рассказала одна из пострадавших. По ее словам, свекровь женщины после стычки с собакой лишилась фаланги пальца.

– В какой то момент увидели, что одна из собак быстро пересекает расстояние от будки до нас. Собака кинулась на нас. Мы пытались уворачиваться от неё, на руках у нас были наши питомцы, собака висела на моей спине, – рассказала женщина.

По словам рассказчицы, она отделалась множественными укусами. Свекрови собака откусила палец – в травмпункте ей провели ампутацию фаланги и оставили в больнице, также пострадавших привили от бешенства.

– На базе только пьяный охранник базы, бомж. Позднее он сказал, что эта собака постоянно отвязывается, – добавила пострадавшая.

Владелец базы отвез семейство в травмпункт, но по словам женщины, свою вину он заглаживал «только словами». Планируют ли пострадавшие обращаться в полицию, они пока не уточняли.