Лето с «Красным Яром»: хиты июня, новинки июля и новые магазины

Об этом и многом другом рассказала на радио «Комсомольская правда» - Красноярск» в программе «Планерка с покупателями» генеральный директор ГК «Красный Яр» Анжела Рябова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

О летних товарах «Красного Яра» и «Батона»

- Июнь для нас и наших покупателей – это, конечно же, вишня и черешня. Они из разных регионов, очень разные по вкусу, попробовать стоит все. Набирает обороты сезон нектарина, абрикоса и персика из Узбекистана, Китая, Турции, Азербайджана и других стран. Ну и конечно, появилась в продаже любимица красноярцев – дыня «Колхозница», - безусловный хит уже много лет! Подскажу, как выбрать самую сладкую: темные пятна на кожице – признак медовой зрелости. В июле ждем дыню «Торпеда», ее тоже любят наши покупатели.

Для себя всегда наблюдаем и анализируем какие товары пользуются наибольшим спросом у покупателей. Сейчас в гастрономах «Красный Яр» безусловный лидер продаж сейчас – весовые томаты. Затем идет – молоко жирностью свыше 3%, огурцы и бананы (бананы, кстати, наш бессменный и внесезонный хит), прохладительные напитки. В дискаунтерах «Батон» список тот же, плюс подсолнечное масло.

Если говорить о своей кухне, то здесь мы также сейчас проводим обновление. Новинки перед вами на столе. Это террин – что-то среднее между запеканкой и паштетом. Блюдо традиционной французской кухни. В составе куриная печень, шпик, бекон и очень много специй. Все это взбито до состояния нежнее-нежного и томилось 6 часов. Очень вкусно с соусом песто на подсушенном на гриле кусочке багета. Кстати, попробовать его можно будет только у нас. Никто подобного в Красноярске не делает. Брускетта с творожным сыром, вялеными томатами и печеным перцем – вполне себе можно разделить на нескольких человек. Несколько видов запеканок, салат с печеной грушей, кабачки с финиками, натуральный лимонад почти без сахара – все это будет в продаже уже в июле.

Среди непродовольственных товаров сейчас особый спрос на одноразовую посуду для пикника. Мы предлагаем экологический чистый вариант, посуду из биоразлагаемого пластика и кукурузного крахмала. Подходит как для холодных, так и для горячих блюд и напитков. Очень презентабельная на вид и не требует специальной утилизации.

В прошлом году мы впервые предложили покупателям лимонадницы, и они им очень понравились! Поэтому повторили этот ассортимент. В этом году у нас их 2 вида: с подставкой и без. Красиво, удобно и доступно.

О работе летом

- Для нас лето – это еще и период, когда к нам в магазины приходят работать студенты и школьники. Ребята в основном занимаются выкладкой товара в гастрономах. И магазины понимают, что кроме помощи работа с молодежью это еще и профессиональное наставничество, то есть отдельная общественная нагрузка.

Поэтому рады видеть в наших магазинах продавцов и кассиров с опытом или с желанием работать.

Лично приглашаю тех, кто хочет и любит работать к нам в магазины. Подберем удобный график, магазин и всему научим. У нас очень классный коллектив. «Наши сотрудники – наша суперсила!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В добавок к этому в помощь магазинам продолжаем установку касс самообслуживания. Кстати, все больше покупателей выбирают именно эти кассы, людям нравится быть самостоятельными. Буквально на неделе получим большую партию КСО и приступим к монтажам и запускам оборудования, что тоже значительно ускорит процессы обслуживания в магазинах.

О новых магазинах

- Сейчас каждую неделю открываем новый «Батон»! Стартовали с Ачинска, затем был Кызыл, Красноярск (на Вильского), Канск. И до конца месяца планируем еще одно открытие.

Прежде чем открыть магазин, мы анализируем покупательскую способность, считаем количество домохозяйств в радиусе 500 метров и определяем трафик. И решаем, что это будет, «Красный Яр» или «Батон». По качеству и свежести продуктов гастрономы и дискаунтеры не отличаются. Они отличаются ассортиментом и сервисом.

Фото: Мария ЛЕНЦ

О корпоративной культуре, абрикосовом варенье и личных качествах

На июньскую планерку с покупателями генеральный директор ГК «Красный Яр» Анжела Рябова пришла с ящиком нектаринов, призом за лучший вопрос во время прямого эфира. И вот о чем спрашивали слушатели.

- Как вкусно сварить абрикосовое варенье?

- Меньше сахара и больше ягод. А вместо косточек – миндаль. Так делает моя мама и это очень вкусно! Правда, времени на такое варенье уходит много.

- Какие личные качества вы цените в своих сотрудниках?

- Ценю искренность, инициативность и открытость в общении. Считаю, что на этих качествах человека строится не только его карьера, но и вся жизнь.

- Как работает ваш коллектив, мы видим. А как вы отдыхаете?

- У нас, действительно, огромный коллектив, 3800 человек, мы много общаемся по работе и каждый месяц проходит несколько мероприятий вне работы. Например, есть книжный клуб, где мы договариваемся прочитать одну книгу, а потом делимся впечатлениями. И, конечно, есть корпоративные праздники. Считаю, что корпоративная культура очень важна, поэтому именно этот вопрос и получает приз – ящик нектаринов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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Послушать июньскую «Планерку с покупателями» на радио «Комсомольская правда» можно здесь.

Не пропустите следующую «Планерку» с Анжелой Рябовой – она состоится в июле в прямом эфире радио «Комсомольская правда».