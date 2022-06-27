В Красноярске пройдет парад судов в честь Дня работников морского и речного флота Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске традиционно пройдет парад судов в честь Дня работника морского и речного флота. Как сообщили в пресс-службе Енисейского речного пароходства, мероприятие состоится 1 июля.

В 13 часов на левобережной набережной Енисея (причал №3, в районе улицы Сурикова) сначала пройдет торжественный митинг. Руководители предприятий Енисейского речного бассейна поздравят работников и ветеранов отрасли с Днем речника. Там же будут представители городских и краевых властей, другие почетные гости. Все они на теплоходе совершат обход флота и поприветствуют экипажи судов, стоящих в парадном строю. Конечно же, будет и праздничный концерт после торжественного митинга. Его готовят местные творческие коллективы.

А красноярцы вновь смогут посмотреть на караван празднично украшенных судов, которые пройдут по Енисею. Это зрелище всегда впечатляет – проходят один за другим флагманы пассажирского флота, грузовые теплоходы, тягачи и катера. Увидеть их можно с набережной или с Коммунального моста.

Добавим, что День работников морского и речного флота отмечается с 1981 года и приходится на первое воскресенье июля. Парад судов – неотъемлемая часть, он не проводился только в 2020 и 2021 годах из-за пандемии ковида. Можно предположить, что в этот раз зрителей, несмотря на будний день, соберется много.