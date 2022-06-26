День молодежи-2022 в Красноярске завершился концертом рэпера L’One Фото: ИВАНОВА Диана

С самого утра 26 июня в Красноярске праздновали День молодежи-2022. Завершились гуляния концертом коренного красноярца рэпера Левана Горозия или L’One.

Исполнитель родился в Красноярске, где провел первые четыре года жизни, после чего переехал в Якутию. Но в краевом центре рэпера любили всегда, он отвечал взаимностью, и нередко давал здесь концерты, которые пользовались успехом.

Фото: ИВАНОВА Диана

Не стало исключением и это шоу. Людей на Театральной площади было немногим меньше недавнего концерта группы «Любэ». L’One в привычной манере «раскачивал» публику, и один за другим «стрелял» своими хитами – «Якутяночка», «Все танцуют локтями» и другими песнями.

За время концерта, а это больше часа, Леван рассказал о своей жизни, мотивировал между песнями, а на треке про свой творческий путь растрогался так, что не смог спеть с первого раза. Не забыл исполнитель и выступить на бис.

В основном послушать рэпера пришли люди молодые. И, судя по отзывам, они остались довольны выступлением:

- Очень душевный концерт получился. Очень здорово, что можно вот так свободно прийти на выступление такой звезды, - говорит один из зрителей.

Фото: ИВАНОВА Диана

Напомним, что День молодежи в Красноярске отмечался в рамках проекта «В центре Мира». В воскресенье для всех жителей города работали разнообразные творческие и развлекательные площадки, проходят конкурсы и мастер-классы. В том числе и площадка «Комсомольской правды». Молодые таланты могут оставить свой текст для Всероссийского конкурса «Алый парус – открытые горизонты» и принять участие в розыгрыше 100 тысяч рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А Молодые авторы от 14 до 35 лет зовут записать «аудиовизитку» и предложить идею собственного подкаста. Авторам пяти лучших идей и голосов предложат варианты сотрудничества с «Комсомолкой». Лучший же «голос молодежи» пригласят на федеральный эфир в Москву. Подробности по ссылке.

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