В Красноярске на праздновании Дня молодежи рассказали, как снять «видео на миллион» Фото: Мария ЛЕНЦ

26 июня в Красноярске отмечают День молодежи-2022. Для всех жителей города работают разнообразные творческие и развлекательные площадки, проходят конкурсы и мастер-классы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздник красноярцы отмечают в рамках традиционного проекта «В центре Мира», когда на входных главная улица города становится пешеходной. Здесь и соревнования по скейтбордингу, выступления музыкальных групп, показ работ молодых дизайнеров. А еще молодые красноярцы могут узнать секреты работы блогеров и журналистов – от «Комсомольской правды»!

Так, для молодых блогеров с лекцией выступила сценарист «Комсомолки» Оксана Касаткина. Она раскрыла главные правила, лайфхаки и хитрости успешного сюжета.

Сценарист "Комсомолки" Оксана Касаткина Фото: Мария ЛЕНЦ

Спикер также рассказала, как избежать ошибок в сценарии и в режиссуре сюжета, что в сюжете главное и как не утратить интерес зрителя.

Кроме того, помимо множества интересных локаций, на празднике Дня молодежи работает площадка «Комсомолки». Молодые таланты могут оставить свой текст для Всероссийского конкурса «Алый парус – открытые горизонты» и принять участие в розыгрыше 100 тысяч рублей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Также на площадке «Комсомольской правды» работает мобильная студия. Молодые авторы от 14 до 35 лет зовут записать «аудиовизитку» и предложить идею собственного подкаста. Авторам пяти лучших идей и голосов предложат варианты сотрудничества с «Комсомолкой». Лучший же «голос молодежи» пригласят на федеральный эфир в Москву. Все подробности по ссылке.