Стали известны подробности преследования незнакомцем девочки в Красноярске

На мужчину составили протокол. Фото: стоп-кадр видео

В полиции Красноярска сообщили подробности задержания мужчины, который 24 июня в Солнечном преследовал маленькую девочку. Как стало известно, мужчина был сильно пьян.

— Было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к девочке, когда она качалась на качелях и пытался завязать с ней разговор. Противоправных намерений в отношении ребенка он не высказывал, незаконных действий не совершал, — сообщила представитель МУ МВД «Красноярское» Екатерина Росицкая.

Напомним, момент инцидента был зафиксирован на видео уличной камеры. Ребенок качался на качелях, когда подошел мужчина. Он остановил качели, начал пытаться заговорить с девочкой. Школьница, которая твердо знала, что с незнакомцами общаться нельзя, попыталась убежать в подъезд, но увидела, что ее преследуют, и тогда она попросила помощи у сидящих неподалеку бабушек.

Когда с девочкой и ее родителями поговорили полицейские, те признали, что малышку никто не обижал.

На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

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