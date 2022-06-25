Концерт, угощения и конкурсы: красноярцы отпраздновали Сабантуй 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на острове Татышев состоялось празднование традиционного татарского праздника Сабантуй.

Гостей развлекали песнями и танцами Фото: Мария ЛЕНЦ

Гостей праздника развлекали творческие коллектив, подготовившие программу в национальном стиле. Каждый мог принять участие самобытных играх и конкурсах или спортивных состязаниях. Красноярцы мерились силам, сражаясь на подушках и стали свидетелями зрелищной национальной борьбы корэш.

Национальные забавы пришлись по вкусу гостям Фото: Мария ЛЕНЦ

Также состоялась выставка «Солнечный чак-чак», где определили лучшего в изготовлении сладкого татарского блюда.

Развлекался каждый на празднике Фото: Мария ЛЕНЦ

Гуляния начались с самого утра и собрали огромное количество горожан несмотря на пасмурную погоду, среди которых был замечен и мэр Сергей Еремин.

Ребятня с удовольствием прыгала в мешках Фото: Мария ЛЕНЦ

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