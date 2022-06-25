Концерт, угощения и конкурсы: красноярцы отпраздновали Сабантуй 2022
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске на острове Татышев состоялось празднование традиционного татарского праздника Сабантуй.
Гостей развлекали песнями и танцами
Фото: Мария ЛЕНЦ
Гостей праздника развлекали творческие коллектив, подготовившие программу в национальном стиле. Каждый мог принять участие самобытных играх и конкурсах или спортивных состязаниях. Красноярцы мерились силам, сражаясь на подушках и стали свидетелями зрелищной национальной борьбы корэш.
Национальные забавы пришлись по вкусу гостям
Фото: Мария ЛЕНЦ
Также состоялась выставка «Солнечный чак-чак», где определили лучшего в изготовлении сладкого татарского блюда.
Развлекался каждый на празднике
Фото: Мария ЛЕНЦ
Гуляния начались с самого утра и собрали огромное количество горожан несмотря на пасмурную погоду, среди которых был замечен и мэр Сергей Еремин.
Ребятня с удовольствием прыгала в мешках
Фото: Мария ЛЕНЦ
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