Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 июня 2022 9:15

Концерт, угощения и конкурсы: красноярцы отпраздновали Сабантуй 2022

В Красноярске на острове Татышев прошел Сабантуй
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Концерт, угощения и конкурсы: красноярцы отпраздновали Сабантуй 2022

Концерт, угощения и конкурсы: красноярцы отпраздновали Сабантуй 2022

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на острове Татышев состоялось празднование традиционного татарского праздника Сабантуй.

Гостей развлекали песнями и танцами

Гостей развлекали песнями и танцами

Фото: Мария ЛЕНЦ

Гостей праздника развлекали творческие коллектив, подготовившие программу в национальном стиле. Каждый мог принять участие самобытных играх и конкурсах или спортивных состязаниях. Красноярцы мерились силам, сражаясь на подушках и стали свидетелями зрелищной национальной борьбы корэш.

Национальные забавы пришлись по вкусу гостям

Национальные забавы пришлись по вкусу гостям

Фото: Мария ЛЕНЦ

Также состоялась выставка «Солнечный чак-чак», где определили лучшего в изготовлении сладкого татарского блюда.

Развлекался каждый на празднике

Развлекался каждый на празднике

Фото: Мария ЛЕНЦ

Гуляния начались с самого утра и собрали огромное количество горожан несмотря на пасмурную погоду, среди которых был замечен и мэр Сергей Еремин.

Ребятня с удовольствием прыгала в мешках

Ребятня с удовольствием прыгала в мешках

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще больше фото по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олимпийский день, фотозоны и живая музыка: чем порадуют красноярцев «В центре Мира» (подробнее)

Интересное