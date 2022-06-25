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Общество25 июня 2022 4:28

Олимпийский день, фотозоны и живая музыка: чем порадуют красноярцев «В центре Мира»

Стала известна программа «В центре Мира» на 25 июня
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Стала известна программа «В центре Мира» на 25 июня

Стала известна программа «В центре Мира» на 25 июня

Фото: Мария ЛЕНЦ

25 июня станет Олимпийским днем «В центре Мира». Горожан ждет насыщенная спортивная программа с участием профессиональных спортсменов.

Старт показательных выступлений и всевозможных турниров начнется в полдень.

Первыми на перекрестке улиц Мира и Кирова пройдет церемония открытия Олимпийского дня. Затем показательную тренировку проведут ученики школы по вольной борьбе.

В 13:45 юные бойцы джиу-джитсу продемонстрируют свои навыки.

В 15:00 можно будет посмотреть схватки боксеров школы имени Н.Д. Валова.

С 16:00 до 19:00 пройдут тренировки по кикбоксингу и боксу. Своих спортсменов покажут школы и фитнес-клубы. А в 20:00 за звание чемпиона Красноярского края по муай-тай начнут сражаться спортсмены по тайскому боксу.

С часу дня интерактивная программа стартует в сквере Пушкина.

В 14:00 перед публикой выступит артист театра Оперы и балета Алексея Перепрыгина. Он исполнит классику советской эстрады, народные песни и романсы. А дальше его сменит саксофонист с любимыми хитами миллионов.

Крыльцо театра Пушкина превратится в фотозону, а на проезжей части появятся локации для игры в настольный теннис, напольный кёрлинг и армрестлинг.

Площадка перед памятником Поздееву начнет работу с выступления барда Алены Рубановой, которую в 12:45 сменят показательные выступления от легкоатлетов. Следом на сцену выйдут танцоры школы Harleen Jockers. Затем также пройдут выступления спортсменов.

В 18:00 начнется музыкальная пауза от коллектива «Звёздный дождь», после которой гимнастки проведут тренировку с мячами. Футболисты покажут фристайл.

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