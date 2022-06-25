Олимпийский день, фотозоны и живая музыка: чем порадуют красноярцев «В центре Мира»

Стала известна программа «В центре Мира» на 25 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

25 июня станет Олимпийским днем «В центре Мира». Горожан ждет насыщенная спортивная программа с участием профессиональных спортсменов.

Старт показательных выступлений и всевозможных турниров начнется в полдень.

Первыми на перекрестке улиц Мира и Кирова пройдет церемония открытия Олимпийского дня. Затем показательную тренировку проведут ученики школы по вольной борьбе.

В 13:45 юные бойцы джиу-джитсу продемонстрируют свои навыки.

В 15:00 можно будет посмотреть схватки боксеров школы имени Н.Д. Валова.

С 16:00 до 19:00 пройдут тренировки по кикбоксингу и боксу. Своих спортсменов покажут школы и фитнес-клубы. А в 20:00 за звание чемпиона Красноярского края по муай-тай начнут сражаться спортсмены по тайскому боксу.

С часу дня интерактивная программа стартует в сквере Пушкина.

В 14:00 перед публикой выступит артист театра Оперы и балета Алексея Перепрыгина. Он исполнит классику советской эстрады, народные песни и романсы. А дальше его сменит саксофонист с любимыми хитами миллионов.

Крыльцо театра Пушкина превратится в фотозону, а на проезжей части появятся локации для игры в настольный теннис, напольный кёрлинг и армрестлинг.

Площадка перед памятником Поздееву начнет работу с выступления барда Алены Рубановой, которую в 12:45 сменят показательные выступления от легкоатлетов. Следом на сцену выйдут танцоры школы Harleen Jockers. Затем также пройдут выступления спортсменов.

В 18:00 начнется музыкальная пауза от коллектива «Звёздный дождь», после которой гимнастки проведут тренировку с мячами. Футболисты покажут фристайл.