Мэрии Красноярска пригрозили проблемами за срыв сроков ремонта подпорной стены

Фото: прокуратура Красноярского края

Прокуратура предостерегла красноярских чиновников, занимающихся ремонтом подпорной стены в микрорайоне «Солнечный». В прошлом году там начала рушиться подпорная стена в районе дома № 50а по улице 60 лет Образования СССР. Тогда департамент горхозяйства заключил договор с МП «МУК Красноярская» о ремонте и укреплении стены.

В апреле выяснилось, что объект был отремонтирован некачественно, и уже новая подпорная стена пошла трещинами и начала проваливаться. Подрядчика обязали устранить проблемы в рамках гарантийного ремонта, срок которого истекает 30 июня, однако в прокуратуре отметили, что работы ведутся низкими темпами, и подрядчик может не успеть в срок.

Фото: "Наш мкр.Солнечный"

– Прокурор Советского района объявил предостережения руководителям Департамента городского хозяйства администрации города и МП «МУК Красноярская» <...> В случае неисполнения требований предостережения будут приняты другие меры прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.

На новую подпорную стену ранее жаловались жители «Солнечного». В своих группах в соцсетях они отмечали, что МУК «Красноярская» возглавляет «друг мэра» Самед Юсубов, и возмутились, что «деньги потрачены, а уже новая стена пошла трещинами».