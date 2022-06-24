БоАЗ организовал для школьников Таежного экскурсию на производство. Фото: пресс-служба БоАЗ

Группа ребят возраста от 12 до 15 лет впервые посетили Богучанский алюминиевый завод. Для каждого из них это стало настоящим событием.

На экскурсии школьникам рассказали, что такое «зеленый» алюминий и в чем его главное преимущество, наглядно продемонстрировали как в процессе электролиза рождается жидкий алюминий и что с ним происходит в миксере литейного отделения, каким образом формируются слитки и как их потом упаковывает автомат.

«Профориентация – очень важная часть работы с местной молодежью, - отметил генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев, - мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше перспективных молодых ребят Богучанского района связывали свою жизнь и карьеру с нашим современным предприятием; получив образование возвращались в Таежный, внося свой вклад в развитие производства и всего района».

Фото: пресс-служба БоАЗ

Самое яркое впечатление на экскурсантов произвел уровень автоматизации на заводе. Задача модернизации производства и повышения экологической безопасности алюминиевых заводов была названа приоритетной и самой важной много лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. И сегодня ребята, побывав в цехах БоАЗа, убедились, что качественную продукцию можно производить с минимальной нагрузкой на экологию, без дымящих труб.

Фото: пресс-служба БоАЗ

«Мне очень понравился цех, где металл разливают по формам, и маркируют его так интересно – разными цветами. И удивительно, что почти всю работу делают машины», - поделился впечатлениями участник экскурсии Дамир.

Всего в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания, который открылся на базе новой таежнинской школы №7, занимались 50 школьников. В течение всего лагерного сезона волонтеры БоАЗа и активисты Молодежного Совета проводили для них познавательно-развлекательные мероприятия: уроки по экологии и пожарной безопасности, занятия по профориентации.

Фото: пресс-служба БоАЗ

«На этих занятиях приглашенные специалисты завода рассказывали ребятам о своей работе. Например, старший лаборант санитарно-промышленной лаборатории Марина Иванова открыла некоторые секреты проведения химических анализов. А начальник серии электролиза Александр Лесков рассказал о работе электролизников и где обучают этой профессии, подарив напоследок ребятам в качестве сувениров алюминиевые пробы. Школьники остались довольны», - отметила руководитель пресс-службы БоАЗа Татьяна Каминская.

Сегодняшняя экскурсия также завершилась приятным сюрпризом. Ребята, прошедшие заводскую профориентационную программу обучения в лагере, получили в подарок брендированные рюкзаки, ручки и блокноты, которые наверняка пригодятся в дальнейшей учебе.

Тарас Галимский