Красноярцам на неделе обещают 30-градусную жару

Красноярцев ждет теплая, но дождливая рабочая неделя Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске ожидается теплая, но вновь дождливая рабочая неделя. Прогноз составили синоптики GISMETEO.

Так, в понедельник днем ожидается +30 градусов и дождь. Пасмурная погода сохранится и ночью, температура понизится до +18 градусов. Сила ветра составит 7-11 метров в секунду.

Во вторник резко похолодает до +20 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность и небольшой дождь. Ветер же стихнет до 5-8 метров в секунду. Ночная температура составит +14 градусов.

В среду же резко потеплеет – до +25 градусов днем. Несмотря на высокую температуру, будет лить дождь, а небо затянет тучами. Сила ветра составит 4-11 м/с. Ночью похолодает до +11 градусов.

Но в четверг воздух вновь прогреется до +30 градусов, будет пасмурно и дождливо. Ночью похолодает до +11 градусов. В пятницу же похолодает, до +25 градусов днем, ночью столбик термометра понизится до +14. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.