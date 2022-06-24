Аналитики составили рейтинг самых стрессовых профессий в Красноярском крае
Фото: Иван ПРОХОРОВ
Аналитики портала Зарплата.ру путем опроса выяснили, какие профессии в Красноярском крае являются самыми стрессовыми. В исследовании участвовали красноярцы в возрасте от 18 до 55 лет.
Оказалось, что 45% респондентов высказали, что их профессия является нервной. Еще 38% опрошенных подтвердили, что время от времени сталкиваются со стрессом на работе. 17% заявили, что никакого стресса на трудовом поприще не испытывают.
Полный ТОП-10 самых стрессовых профессий в Красноярском крае выглядит так:
- учитель – 15%,
- оператор колл-центра – 15%,
- таксист, водитель – 12%,
- работник регистратуры – 10%,
- продавец – 10%,
- врач – 9%,
- журналист – 6%
- кондуктор – 5%,
- кассир – 3%,
- менеджер по продажам – 3%,
- строитель – 2%,
- администратор – 2%,
- бухгалтер – 2%,
- официант – 2%.
Если говорить в целом, то, по мнению опрошенных, самыми нервными отраслями являются следующие:
- сфера услуг – 35%,
- финансовая сфера – 12%,
- розничная торговля – 12%,
- медицина – 11%,
- образование – 11%,
- транспорт – 6%,
- продажи – 4%,
- рабочий персонал – 3%.
Также почти половина респондентов выразила мнение, что самая нервная работа у руководителей, 45% - что все зависит от сферы, а 6% работников считают, что работа начальника со стрессами не сопряжена.
Выяснилось и что является главной причиной стресса на работе:
- слишком большой объем работы – 42%,
- ненормированный график – 17%,
- слишком быстрый темп работы – 15%,
- ссоры с коллегами – 8%,
- недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства – 6%,
- недовольство собственными результатами – 6%,
- ссоры с руководством – 6%.