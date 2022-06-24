Аналитики составили рейтинг самых стрессовых профессий в Красноярском крае Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аналитики портала Зарплата.ру путем опроса выяснили, какие профессии в Красноярском крае являются самыми стрессовыми. В исследовании участвовали красноярцы в возрасте от 18 до 55 лет.

Оказалось, что 45% респондентов высказали, что их профессия является нервной. Еще 38% опрошенных подтвердили, что время от времени сталкиваются со стрессом на работе. 17% заявили, что никакого стресса на трудовом поприще не испытывают.

Полный ТОП-10 самых стрессовых профессий в Красноярском крае выглядит так:

- учитель – 15%,

- оператор колл-центра – 15%,

- таксист, водитель – 12%,

- работник регистратуры – 10%,

- продавец – 10%,

- врач – 9%,

- журналист – 6%

- кондуктор – 5%,

- кассир – 3%,

- менеджер по продажам – 3%,

- строитель – 2%,

- администратор – 2%,

- бухгалтер – 2%,

- официант – 2%.

Если говорить в целом, то, по мнению опрошенных, самыми нервными отраслями являются следующие:

- сфера услуг – 35%,

- финансовая сфера – 12%,

- розничная торговля – 12%,

- медицина – 11%,

- образование – 11%,

- транспорт – 6%,

- продажи – 4%,

- рабочий персонал – 3%.

Также почти половина респондентов выразила мнение, что самая нервная работа у руководителей, 45% - что все зависит от сферы, а 6% работников считают, что работа начальника со стрессами не сопряжена.

Выяснилось и что является главной причиной стресса на работе:

- слишком большой объем работы – 42%,

- ненормированный график – 17%,

- слишком быстрый темп работы – 15%,

- ссоры с коллегами – 8%,

- недовольство их результатами работы со стороны коллег или руководства – 6%,

- недовольство собственными результатами – 6%,

- ссоры с руководством – 6%.