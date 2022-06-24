В Красноярском крае отмечается снижение активности клещей

В Красноярском крае отмечается снижение активности клеще Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отмечают, что пик активности клещей на территории Красноярского края пройдет. Снижается количество обращений граждан с жалобами на присасывании кровососов. Однако расслабляться не стоит: меньше – не значит, что клещи перестали быть опасными. Остается риск инфекционных заболеваний, переносчиками которых они являются.

Статистика нападения клещей за третью неделю июня: всего зафиксировано 1007 пострадавших. Большей частью это жители Красноярска, Дивногорска, Канска, а также районов Ачинского, Манского, Березовского, Емельяновского, Нижнеингашского. В основном это жители сельской местности или дачники.

Глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что наибольшая численность клещей наблюдается в западной лесостепной группе районов края. Так, в Ачинском районе на квадратном километре насчитали 123 особе, в Минусинской котловине – 32 особи.