Священник рассказал об ударе молнии в деревянную церковь в Красноярском крае

Фото: Алексей Язев

Настоятель храма Параскевы Пятницы в деревне Барабаново Алексей Язев рассказал, как церковь успешно пережила удар молнии. Храм полностью деревянный, и считается одним из шедевров деревянного зодчества Сибири. По словам Язева, совсем недавно на него успели установить громоотвод, который спас храм от возможного пожара.

– Как забарабанит, ну, думаю, град. Вышел на крыльцо посмотреть... и тут как рванет. Вспышка, аж ослеп на пару секунд и странный громкий звук. Проморгался, смотрю – крыша на храме ровно как светится немного, точно, думаю, молния. Через секунду все прошло, – привел Язев рассказ одного из очевидцев события.

Установка громоотвода. Фото: Алексей Язев

Настоятель также отметил, что «тестирование» громоотвода прошло успешно. В комментариях к записи жители отметили, что с установкой громоотвода в храме успели вовремя, поскольку совсем недавно похожим образом сгорела церковь в Балчуге.

Отметим, что Церковь Параскевы Пятницы была построена на средства прихожан еще в 1850-х годах. Она находится примерно в 60 километрах от Красноярска. В советское время храм был заброшен и превращен в склад зерна, но во второй половине 80-х годов началась постепенная реставрация церкви.