В Красноярском крае завершился Международный форум кинопроизводителей

Фото предоставлены "Енисей кино".

Впервые российские и зарубежные кинорежиссеры, продюсеры, представители кинокомпаний и телекомпаний собрались в таком внушительном составе, чтобы обсудить задачи и проблемы кинопроизводства. В работе форума приняли участие Губернатор Красноярского края Александр Усс, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, Председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, генеральные продюсеры кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, президент группы компаний «Приор» Родион Павлючик и другие. В общей сложности на кинофорум приехали около 30 участников и экспертов.

Фото предоставлены "Енисей кино".

На круглом столе, который прошел в первый день форума, говорили о развитии кинопроизводства в Красноярском крае. Отмечая накопленный опыт нашего края, заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, в частности, подчеркнул, что регион по-прежнему открыт для широкого взаимодействия и новых предложений в этой области:

- С 2014 года мы выделяем гранты на кинопроизводство документального кино. Сначала размер их составлял 3 миллиона рублей, а в последние три года сумма увеличилась до 10 миллионов. Отдельное внимание в крае уделяется кинообразованию. Например, выпускники Сибирского института искусств имени Дмитрия Хворостовского уже активно работают по направлению кино, в том числе и в столице. У нас есть сценарные мастерские, а с сентября этого года на базе Красноярского художественного училища им. В.И.Сурикова начинает работу студия анимации, программа которой пока рассчитана на два года.

В этой связи председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов подчеркнул, что у кинобизнеса есть специфика – это рискованное и затратное дело, потому нигде кино не существует без поддержки государства.

Фото предоставлены "Енисей кино".

К слову, Союз кинематографистов России тоже включился в работу по развитию регионального кино, учредив в феврале этого года Фонд поддержки регионального кинематографа и на сегодняшний день в работе выделено два приоритетных направления – молодёжная политика и развитие регионального кино. В плане поддержки региональных кинематографистов это, как отметили представители Союза, некий тандем государства и творческого сообщества, с которым у Союза кинематографистов России связаны большие планы и надежды.

Готовность к реализации копродукционных проектов с субъектами РФ выразил на встрече и Генеральный директор студии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.

Про съёмки сериала о периоде «золотой лихорадки» в Красноярском крае под рабочим названием «Красный Яр» рассказала на встрече Инесса Юрченко, генеральный продюсер компании «Триикс Медиа». По ее словам, это первый проект компании, в котором задействованы местные актёры.

Фото предоставлены "Енисей кино".

Ирина Белова, генеральный директор «Енисей кино» представила коллегам сайт кинокомиссии Красноярского края Filmcommission.ru, который появится в открытом доступе в ближайшее время и рассказала о работе отдела содействия организации киносъёмок и отдел кинолетописи и производства киножурнала «Енисейский меридиан», созданных на базе учреждения.

Для гостей Международного форума кинопроизводителей устроили локейшн-тур по природным, урбанистическим и производственным локациям Красноярска и окрестностей: «Бобровый лог», деревня Овсянка, Дивногорск и Красноярская ГЭС; Красноярское море и Торгашинский хребет. Красоты Восточной Сибири приятно удивили гостей и, надеемся, вдохновили на новые творческие проекты в нашем крае.

Центральным событием форума стал Первый Красноярский питчинг кинопроектов, который прошел при содействии Правительства Красноярского края. Основным условием для участвующих проектов – съемки должны проводиться на территории Красноярского края. Из более 100 заявок лишь 10 попали в шорт-лист – пять проектов игрового кино и пять документального. Отметим, что в категории документального кино победил короткометражный проект из г. Абакана «Шалаболинская писаница» (режиссёр Михаил Мерзликин, продюсер Ирик Аглиуллин, сценарист Надежда Летягина) а в игровом кино лучшей была признана короткометражная работа из Москвы «Как пройти на Эверест» (режиссёр Никита Суханов, продюсер Лидия Ярцева).

Фото предоставлены "Енисей кино".

Каждый проект получил 500 тысяч рублей из призового фонда питчинга на дальнейшую реализацию. Специальный приз от Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России – возможность участия в «Лаборатории игрового кино и сериалов» – завоевал полнометражный игровой проект «Квартет» из Красноярска, режиссёр Михаил Серебреников. А игровая короткометражная работа под названием «1,2,3» от автора из Перми Дмитрия Огородникова получила поддержку фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Три дня Форума были настолько насыщенными, что оценить полный эффект от этого важного мероприятия только предстоит. Но уже сейчас можно сказать, что состоялся конструктивный диалог и колоссальный обмен опытом, который поможет участникам выстроить эффективные партнёрские отношения и объединить всех заинтересованных в развитии кинобизнеса в регионе. Уже достигнуты конкретные договоренности с некоторыми кинокомпаниями, в частности, решен вопрос, что один из сезонов знаменитого телесериала «Морские дьяволы» будет снят в Красноярском крае.

Фото предоставлены "Енисей кино".

НАША СПРАВКА

Проведение такого масштабного мероприятия стало возможным в результате присоединения Красноярского края к проекту «Кино России». Напомним, что в декабре прошлого года Губернатор края Александр Усс, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов подписали трехстороннее соглашение в области развития кино- и телепроизводства на территории Красноярского края.

Организатор форума КГАУК «Енисей кино» при поддержке министерства культуры Красноярского края. Партнеры: Союз кинематографистов России, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Продюсерский центр «Мувистарт».