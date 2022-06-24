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Общество24 июня 2022 1:00

В Красноярске ожидаются теплые и дождливые выходные

Убирать зонт еще не время
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске ожидаются теплые и дождливые выходные

В Красноярске ожидаются теплые и дождливые выходные

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев ждут теплые, но дождливые выходные 25-26 июня. Прогноз составил Гидрометцентр.

Так, 25 июня, в субботу в Красноярске днем ожидается около +24 градусов. Будет пасмурно и местами дождливо, возможны грозы. Сила ветра составит около 3-8 метров в секунду. Ночью дождь немного усилится, а температура воздуха понизится до +17 градусов.

В воскресенье пасмурная погода сохранится, небо вновь затянет тучами, временами будет идти небольшой дождь. Температура же поднимется до +27 градусов. Сила ветра останется на уровне 3-9 метров в секунду. Ночь ожидается пасмурной, похолодает до +17 градусов.

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