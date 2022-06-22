Житель Норильска в СИЗО вербовал сокамерников в украинскую экстремистскую организацию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске осудили местного жителя, который, находясь в СИЗО, склонял сокамерников к вступлению в «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация). Об этом «КП-Красноярск» сообщили в пресс-службе ФСБ по Красноярскому краю.

33-летний мужчина находился в следственном изоляторе, где вербовал сокамерников в экстремистскую организацию и призывал совершать теракты в РФ. Но деятельность мужчина была замечена. В его отношении завели уголовные дела по статьям «Организация экстремистского сообщества» и «Содействие террористической деятельности».

Как передает ФСБ по Красноярскому краю, 1-й Восточный окружной военный суд признал северянина виновным в преступлениях. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.