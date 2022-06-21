Хочешь быть золотодобытчиком? Стань им: компания «Полюс» проводит профориентацию для старшеклассников

Компания «Полюс» проводит профориентацию для старшеклассников. Фото: предоставлено компанией «Полюс»

Одни подростки мечтают стать популярными, другие – успешными. Но если слава – понятие непостоянное и зачастую зависит от удачи, то успех – это результат собственных стараний и стремлений. Старшие классы – это тот возраст, когда наступает пора самоопределения. Ребята начинают серьезно задумываться, каким они видят свое будущее. Тут на помощь и приходит старая добрая и проверенная десятилетиями система мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии. А продуманный работодатель использует профориентацию как способ привлечь к себе внимание талантливых старшеклассников с тем, чтобы после получить из них перспективных молодых специалистов.

Фото: предоставлено компанией «Полюс»

Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» провела профориентационные уроки для учащихся 7-9 классов. В них приняли участие около 800 учеников. За два последних весенних месяца сотрудники «Полюса» побывали в школах Красноярска, Дивногорска, Ачинска и Минусинска. Цель уроков – знакомство школьников с компанией и с техническими профессиями, востребованными сегодня в добывающих предприятиях. Школьники узнали о том, как происходит современная добыча золота – от геологоразведки до плавки готовых слитков. Познакомились с уникальными профессиями, а ведь их в отрасли десятки. И главное – смогли наметить вектор направления своей будущей профессиональной деятельности.

Фото: предоставлено компанией «Полюс»

- Именно в этом возрасте современные дети начинают серьезно думать о том, какие предметы для углубленного изучения выбрать. И наша задача на этом этапе — создать информационный фон в противовес тому, который ребенка и без того окружает, донести до него, что он может быть не только SMM-щиком и тиктокером, но и металлургом, горняком, геологом, - отметила вице-президент по персоналу и организационному развитию «Полюса» Юлия Андроновская.

В «Полюсе» отмечают, что каждое занятие разработано в соответствии с возрастными особенностями школьников и проводятся в формате диалога. Обратная связь – это лучший способ донести информацию и проверить, насколько правильно она усвоена. Школьники не только слушают, но и делятся своими предположениями, представлениями о золоте и его добыче. И в конце каждого урока для закрепления полученных знаний для ребят проходит мини-викторина.

И немного планов о будущем: после летних каникул «Полюс» продолжит профориентационные уроки в школах края. И все же зачем ждать начала нового учебного года, если есть желание, не откладывая, узнавать о востребованных профессиях крупнейшей золотодобывающей компании – можно присоединиться к Telegram-каналу «Полюс-класс». Там размещены видеоролики и аудио-стримы о технических профессиях, подготовленные специально для школьников.