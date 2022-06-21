Тридцать детей из семей погорельцев в Красноярском крае отправились в ВДЦ «Океан»

30 детей отправятся на отдых в ВДЦ "Океан" Фото: правительство Красноярского края

Губернатор Александр Усс поручил отправить 74 детей из семей погорельцев, пострадавших от стихийных пожаров в мае, на отдых в детские лагеря. 30 ребятишек уже уехали во Всероссийский детский центр «Океан», расположенный на берегу Японского моря во Владивостоке.

Еще 44 ребенка получат бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, размещенные на территории Красноярского края.

Отметим, что возможностью отправить бесплатно на отдых своих детей воспользовалась 51 пострадавшая семья. Многие детки проведут в лагерях по 2-3 сезона.

Напомним, что 7 мая в 60 населенных пунктах Красноярского края из-за коротких замыканий, порывов ЛЭП и палов сухой травы бушевали пожары. В итоге были уничтожены 827 строений, 518 жилых домов и 9 социальных учреждений. В СК также добавили, что погибли 8 человек: в селе Талажанка две женщины и мужчина, в Никольске женщина и мужчина, в Заозерном – женщина, в Ашпатске и Курае – две женщины.

СК завел несколько уголовных дел по статьям: «халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц», «причинение смерти по неосторожности – 4 эпизода», «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей».

По делу о причинении смерти по неосторожности после массовых пожаров в красноярском крае задержаны мастер участка Казачинской РЭС филиала «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго», начальника Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго» и начальник района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети, Дзержинский район электрических сетей, филиала ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго».

В рамках расследования уголовного дела о халатности задержан заместитель главы Уяра Артем Швец.

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