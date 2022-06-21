В Красноярске раскрыли жестокое убийство из-за ревности 14-летней давности

Место преступления Фото: СК

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела спустя 14 лет после его возбуждения. Наконец найден виновник загадочного убийства, произошедшего в декабре 2008 года. Как рассказали в Следственном комитете, убийца уже отбывает наказание за двойное душегубство и признался в еще одном.

Все произошло в переулке Медицинском. Утром 3 января 2009 года сотрудники УК спустились в подвал одного из домов и обнаружили там страшную картину: на полу в луже крови лежало искромсанное ножом тело мужчины. Силовики начали расследование, но выйти на убийцу не удавалось. Все опробованные методы не давали результата.

Спустя 14 лет расследование возобновилось. Появилась информация, что один из заключенных в красноярской колонии рассказал своим сокамерникам, что до двойного убийства, за которое он отбывал срок, он совершил еще одно. Из-за ревности.

Как оказалось, мужчина в конце декабря 2008 года увидел свою любимую в компании незнакомца. Он подумал, что между ними есть отношения и она ему изменяет. Поэтому он решил устранить соперника и жестоко расправился с ним. Убийца проследил за мужчиной, спустился за ним в подвал и напал с ножом со спины. Он нанес несколько десятков ударов в грудную клетку и сбежал. Мужчина же скончался на месте от полученных повреждений.

Благодаря совместной работе следователей-криминалистов, оперативников уголовного розыска и сотрудников колонии удалось довести дело до конца и получить признательные показания от преступника.

Во время следствия убийца рассказал подробности жестокой расправы, которые полностью совпадали с имеющимися доказательствами.

Сейчас расследование завершено, дело в ближайшее время направится в суд.

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