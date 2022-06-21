Пространство карьеры, дружбы и креатива: в Красноярске готовится большой фестиваль для молодежи

В Красноярске готовится большой фестиваль для молодежи

В преддверии Дня молодежи, 26 июня, в 10 крупных городах России пройдут масштабные фестивали образования, карьеры и досуга. По замыслу организаторов – ими выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и региональные органы власти – это будет не просто праздник для молодого поколения, которое ищет себя в настоящем и будущем. Вместе с ярким досугом им предложат реальные возможности для самоопределения.

Кстати, немного истории: День молодежи в нашей стране официально был утвержден в 1958 году и вплоть до 1993 года отмечался в последнее воскресенье июня. Затем для него установили конкретную дату – 27 июня, но многие города отмечают его по старой доброй традиции. В их числе и Красноярск. Партнером фестиваля «День молодежи — 2022» в нашем городе, а также в Мурманске и Екатеринбурге, выступает компания «Норникель».

Фестиваль будет включать тематические зоны, посвященные музыке, креативу, активному образу жизни, карьере и многому другому. Все для того, чтобы провести время с удовольствием и пользой. Основные площадки развернутся на проспекте Мира и Театральной площади. Время – с 10 часов утра до 22 часов вечера. Обратите внимание, что можно будет посмотреть, как это происходит в других городах: в официальном сообществе Росмолодежи во «ВКонтакте» будет запущена единая онлайн-трансляция события.

Итак, на фестивале в краевой столице развернутся пространства на любой интерес. Например, пространство карьеры, просвещения и возможностей: здесь молодым людям расскажут о востребованных профессиях в интерактивном формате. Выступят с презентацией и мастер-классом сотрудники «Норникеля» - молодые специалисты, которые несколько лет назад начали профессиональный путь в компании и уже добились результатов, сотрудники HR и представители производственных и ИТ-направлений. Будет работать образовательный трек от Корпорации развития Енисейской Сибири и Prof Fest от Ассоциации работающей молодежи.

Пространство музыки – это не только выступление молодых исполнителей и победителей музыкальных конкурсов. Но и презентация проектов арт-кластера «Таврида.АРТ 2022», выступление команд КВН и многое другое. Завершит праздничный день концертная программа «Добрый вечер», она продлится с 20 до 22 часов.

Не менее интересную программу предложит пространство креатива, она развернется на малой сцене в сквере Пушкина. Весь день в распоряжении гостей будут 30 мольбертов, а лучшие работы будут выставляться на стихийной выставке в реальном времени. Граффити-джем – мастер класс от арт-резидентов «Тайги» и участников фестиваля уличного искусства «Крась!». Мастер-класс по рисованию аниме в рамках воркшопа Geek Time, уличный перфоманс Дизайн-цеха «Сибирские бренды» и многое другое предлагают организаторы.

Обещают быть интересными пешие экскурсии по центру Красноярска, их организует краевой Туристко-информационный центр. Можно даже выиграть путешествие по России в квесте «Другое дело». Йога, футбольная разминка, народный жим и паркур – это пространство активного образа жизни. На протяжении дня в этой зоне будут работать кафе и фудтраки от локальных предпринимателей с 10 до 22 часов.

Добавим, что на фестивале будут организованы лекции и мастер-классы, которые проведут федеральные и региональные партнеры – общественные и волонтерские организации, крупнейшие компании-работодатели и СМИ.

Участие в фестивале бесплатное, но чтобы попасть на него и оказаться в самом центре событий, нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться.