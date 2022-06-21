В Красноярске мужчину, жестоко избивавшего свою беременную жену, приговорили к условному сроку

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Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к 3 годам условно мужчину, жестоко избивавшего свою беременную жену. Как сообщили «КП-Красноярск» в прокуратуре, приговор в законную силу еще не вступил. Примечательно, что факт истязаний выявили во время расследования другого уголовного дела – по факту гибели новорожденного ребенка в этой семье.

Летом прошлого года в семье Ивановых* (фамилия изменена по закону – прим.ред) появился ребенок. Как стало известно «Комсомолке» из собственного источника, родители младенца были из тех, у кого за плечами регулярные проблемы с законом, регулярные скандалы, несколько судимостей и пристрастие к алкоголю. Но тут родился малыш, и они решили начать новую, счастливую жизнь. Завязали с пьянством, отец семейства исправно работал, но… Спустя месяц энтузиазма поубавилось и все покатилось по накатанной. Алкоголь, гулянки, ссоры.

В один из таких загульных дней новоиспеченная мать хорошенько выпила, и решила лечь спать. А чтобы ночью не утруждать себя подъемами на кормление, взяла с собой в кровать своего малыша. Под действием алкоголя, 35-летняя женщина не заметила, как навалилась на младенца всем телом и задавила его. Смерть ребенка обнаружила только утром с похмелья. К тому моменту, младенец был уже как несколько часов мертв.

В СК завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» - хоть и пьяная, но не специально же убила ребенка. Суд вынес обвинительный приговор: 9 месяцев лишения свободы. Но, учитывая «бурное уголовное прошлое» со всеми условными сроками за кражи, в итоге в декабре нерадивая мать отправилась в колонию-поселение на 2 года и 3 месяца.

Пока СК расследовал гибель ребенка, выяснилось много интересного – оказалось, что во время беременности отец семейства в пьяном угаре жестоко избивал свою беременную жену. Было принято решение выделить этот факт в отдельное производство и завести уголовное дело по статье «истязание». Мужчину признали виновным и приговорили к условному сроку.

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