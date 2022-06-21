Где в Красноярске находятся рестораны «Вкусно и точка» в 2022 году: адреса, время работы, средний чек
Фото: Мария ЛЕНЦ
«МакДональдс» окончательно покинул Красноярск, все вывески уже сняты. Но популярная сеть фастфуда заменена отечественным аналогом. Рассказываем, где в Красноярске находятся рестораны «Вкусно и точка» в 2022 году.
Адреса, средний чек и время работы ресторанов «Вкусно и точка» в Красноярске 2022
- Перенсона, 4. Средний чек – 450 рублей;
- Авиаторов, 60. Средний чек - неизвестен;
- Молокова, 43. Средний чек – 350 рублей;
- Красраб, 195. Средний чек – 220 рублей;
- Партизана Железняка, 36А. Средний чек – 250 рублей;
- Волочаевская, 44. Средний чек – 350 рублей.
Когда откроются рестораны «Вкусно и точка» в Красноярске в 2022 году
Первым в Красноярске откроется филиал «Вкусно и точка» на улице Авиаторов, 60 – уже 21 июня 2022 года. Все остальные планируют открыть на следующий день – 22 июня.
Изменится ли меню ресторана «Вкусно и точка» в Красноярске в 2022 году
Ранее сообщалось, что из меню уберут бургеры «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлурри». Однако буквально на днях представители ресторана заявили, что данные блюда могут вернуться в меню. Когда именно и под какими названиями – пока неизвестно.