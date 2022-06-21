Где в Красноярске находятся рестораны «Вкусно и точка» в 2022 году: адреса, время работы, средний чек Фото: Мария ЛЕНЦ

«МакДональдс» окончательно покинул Красноярск, все вывески уже сняты. Но популярная сеть фастфуда заменена отечественным аналогом. Рассказываем, где в Красноярске находятся рестораны «Вкусно и точка» в 2022 году.

Адреса, средний чек и время работы ресторанов «Вкусно и точка» в Красноярске 2022

- Перенсона, 4. Средний чек – 450 рублей;

- Авиаторов, 60. Средний чек - неизвестен;

- Молокова, 43. Средний чек – 350 рублей;

- Красраб, 195. Средний чек – 220 рублей;

- Партизана Железняка, 36А. Средний чек – 250 рублей;

- Волочаевская, 44. Средний чек – 350 рублей.

Когда откроются рестораны «Вкусно и точка» в Красноярске в 2022 году

Первым в Красноярске откроется филиал «Вкусно и точка» на улице Авиаторов, 60 – уже 21 июня 2022 года. Все остальные планируют открыть на следующий день – 22 июня.

Изменится ли меню ресторана «Вкусно и точка» в Красноярске в 2022 году

Ранее сообщалось, что из меню уберут бургеры «Биг Мак», «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлурри». Однако буквально на днях представители ресторана заявили, что данные блюда могут вернуться в меню. Когда именно и под какими названиями – пока неизвестно.