График работы бассейнов на острове Татышев в Красноярске летом 2022 года: время, цены, где находится

Опубликован график работы бассейнов на острове Татышев в Красноярске летом 2022 года. Фото: Татышев-парк

График работы бассейнов на острове Татышев в Красноярске летом 2022 года опубликовали в дирекции «Татышев Парка». Рассказываем, о времени работы, ценах и где находится комплекс бассейнов.

26 июня в «Татышев-парке» пройдет уже торжественное открытие бассейнов. Все как положено: с музыкой, праздничной программой и конкурсами.

Так что ждет посетителей острова?

– три бассейна с подогревом, температура воды - 26-30 градусов;

– два фудкорта с едой и напитками;

– кабинки для переодевания и хранения вещей;

– туалеты;

– уличный душ;

– детская площадка;

– зона отдыха с шезлонгами.

Пляжный комплекс включает в себя территорию в 1,5 га. В нем помещаются три бассейна: детский, средний и взрослый (25 в длину, между прочим).

Цены на билеты в бассейны на острове Татышев в Красноярске летом 2022

Предусмотрено два тарифа:

Фото: Татышев-парк

- стандарт: шезлонг. Детям до 3 лет – бесплатно, детский билет до 14 лет – 840 рублей, для взрослых и детей от 14 лет – 1200 рублей. С 15:00 и с 18:00 стоимость билетов снижается;

- комфорт: шезлонг с матрасом, столиком и зонтом. Детям до 14 лет – 1100 рублей, для взрослых – 1500 рублей.

Фото: Татышев-парк

Где находится пляжный комплекс с бассейнами на Татышеве в Красноярске

Адрес: координаты 56.029639, 92.934725. Располагается на берегу протоки Енисея рядом с парковкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сколько стоит пляжный отдых в Красноярске летом 2022 года

Июнь уже перешагнул через экватор и, несмотря на капризы погоды, пляжный отдых набирает обороты. С шумом и помпой открылся обновленный пляж-парк «Прищепка», уже на днях посетителей примет «Татышев-парк», оборудованный новейшими бассейнами. (подробнее)

Новые бассейны на острове Татышев в Красноярске летом 2022: когда откроются, цены

Новые бассейны на острове Татышев в Красноярске открываются 26 июня. В пресс-службе «Татышев-парка» рассказали о ценах и раскрыли, что ждет посетителей. Техническое открытие новых бассейнов на Татышеве состоится уже 18 июня. (подробнее)