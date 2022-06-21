Красноярский суд отклонил апелляцию на арест проектировщика метро Олега Митволя

Олег Митволь Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов проектировщика метро Олега Митволя и оставил его под арестом. Как сообщили в пресс-службе инстанции, постановление Центрального районного суда Красноярска остается без изменений, а жалобы – без удовлетворения.

Напомним, что Олег Митволь был арестован 10 июня на срок до 24 июля по подозрению в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро в рамках уголовного дела, заведенного по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Митволя задержали в московском аэропорту Внуково, при попытке улететь в Дубай.

СПРАВКА КП

Олег Митволь в 2004-2010 годы занимал посты замруководителя Росприроднадзора, префекта Северного административного округа Москвы. В 2012-2015 был председателем Центрального совета «Альянса зеленых». В 2012 году участвовал в выборах мэра подмосковных Химок.

Значится председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ». Предприятие выполняет весь комплекс инженерных изысканий для объектов промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения, указано на сайте.

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