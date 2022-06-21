Красноярский водитель-лихач, отправивший 16-летнего кадета в кому, ожидает суда

Место ДТП фото: СК

В Красноярске суда ожидает водитель-лихач, сбивший 16-летнего кадета 1 декабря 2021 года. Мужчина сбежал с места преступления, а подросток долгое время провел в реанимации. Как рассказали в Следственном комитете, расследование уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения» завершено, в ближайшее время материалы уйдут в суд.

Напомним, что страшное ДТП произошло вечером 1 декабря на улице Малиновского. Парень возвращался домой с занятий, когда был сбит легковым автомобилем. Водитель сбежал с места аварии, не оказав подростку никакой помощи. Парнишка довольно долго пролежал без сознания в снегу. Если бы его не отправилась искать мама – неизвестно, выжил бы он вообще. Из-за того, что его откинуло на обочину, со стороны дороги подростка не было видно.

Кадета нашла его мама, она же сообщила об этом в полицию. Школьник получил тяжелые травмы, больше месяца провел в коме. Сейчас он потихоньку выкарабкивается, но состояние его все еще довольно тяжелое.

Как заявил при задержании лихач, он перепутал мальчика с деревом.

- Оказывается, я наезд совершил. Ну, я думал, что дерево [сбил], а оказывается, человек, там не видно было. Я вышел, конечно. Посмотрел, что случилось, но никого не увидел, - рассказал водитель при задержании.

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