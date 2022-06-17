Концерт «Любэ» сорвал аншлаг в Красноярске

Фото: ИВАНОВА Диана

Концерт группы «Любэ» вызвал ажиотаж в Красноярске. Выступление прошло сегодня, на Театральной площади – коллектив устроил концерт-митинг в поддержку российской армии со свободным входом.

Фото: ИВАНОВА Диана

Как сообщают корреспонденты «КП - Красноярск», небольшая очередь собралась еще за полтора часа до концерта. Полиция заранее выставила ограждения и контрольно-пропускной пункт.

Фото: ИВАНОВА Диана

Еще до начала красноярцы заняли все место перед сценой, позже зрители заполонили почти всю площадь. Примечательно, что послушать «Любэ» пришли не только представители старшего поколения, но и много молодых красноярцев.

Фото: ИВАНОВА Диана

К началу концерта зрителей оказалось так много, что некоторым не хватило места. Им пришлось наблюдать издалека, с площади перед мэрией.

Фото: ИВАНОВА Диана

Отметим, что из-за концерта властям пришлось ввести ряд ограничений. К примеру, по периметру площади выставили дополнительные наряды ДПС, а водителям запретили проезд на окрестные парковки. Также зрителям запретили смотреть за концертом с пешеходного моста напротив мэрии.

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