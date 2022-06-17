В Красноярске задержали последнего фигуранта громкого дела об убийстве Вероники Коробкиной

Фото: Вероника Коробкина/ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Краевой СК отчитался о задержании последнего фигуранта дела об убийстве Вероники Коробкиной. Женщина пропала в Красноярске летом прошлого года: позже выяснилось, что ее изнасиловала и убила за городом компания мужчин. Тело убийцы закопали в лесу, но его нашли спустя несколько дней после преступления.

23 июля Коробкина гостила у подруги, после чего поехала в кафе «Шанс». Там она и познакомилась с компанией из четырех мужчин, которые в итоге увезли ее за город. Троих подозреваемых следователям удалось разыскать, но последний фигурант скрывался до сегодняшнего дня.

В СК сообщили, что задержанный – 24-летний житель Красноярска. Он признал вину и уже дал показания. Суд заключил его под стражу до 31 июля.

Отметим, что соучастники преступления также находятся в СИЗО. Первого из них задержали уже на следующий день после убийства, второй до февраля скрывался в Воронеже. Третий подозреваемый был задержан в апреле.

Судя по всему, женщина была знакома как минимум с одним из своих будущих палачей. Как рассказали родственники, от подруги Коробкина вызвала такси домой, но по дороге ей позвонили, и красноярка попросила таксиста изменить маршрут до кафе «Шанс». Дома у женщины остались муж и маленький ребенок.

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