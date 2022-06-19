В Красноярске ожидается теплая, но дождливая рабочая неделя Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцам пообещали теплую, но дождливую рабочую неделю, осадки ожидаются буквально каждый день. Прогноз погоды составил портал GISMETEO.

В понедельник, 20 июня, в Красноярске днем будет +25 градусов, небольшой дождь и возможны грозы. Ветер беспокоить не будет, максимальные порывы до 5 метров в секунду. Ночью температура понизится до +12 градусов.

Во вторник погода изменится незначительно. Днем до +24 градусов, дожди усилятся (возможен ливень), вновь ожидаются грозы. Ветер же останется на уровне понедельника. Ночью похолодает до +12 градусов.

Среда станет самым теплым днем недели. Днем около +27 градусов, пройдет небольшой дождик, но временами будет выглядывать солнце. Ветер же усилится до 4-8 метров в секунду. Ночью ожидается до +14 градусов.

В четверг вновь дожди, солнце спрячется за тучи, а температура составит +24 градуса. Ветер усилится до 9 м/с. Но обещают теплую ночь – до +15 градусов. В пятницу погода не изменится, разве что ночью чуть похолодает – около +14 градусов.