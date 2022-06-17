Красноярские депутаты добились строительства дороги к детскому саду

Фото: Красноярский городской совет депутатов

«Когда был построен детский сад в конце 2020 года – это стало значительным событием для микрорайона, потому что домов построено было много, а инфраструктуры не было. А детские сады, конечно, должны быть доступны, чтобы можно было прийти или подъехать с маленькими детьми, а бездорожье создает большие трудности. Я рада, что эти неудобства наконец-то будут устранены», – рассказала председатель комиссии по социальному развитию Марина Малышева.

Новый детский сад был построен здесь в 2020 году и рассчитан на 300 детей. Однако горожане стали жаловаться на подъездную дорогу к этому объекту. Депутаты подняли перед мэрией вопрос о строительстве дороги, и этот проект был отдельным решением учтен в бюджете Красноярска на 2022-2024 годы. Работы начались весной нынешнего года.

Фото: Красноярский городской совет депутатов

Ввод четырехполосной дороги в эксплуатацию в створе от дома № 44 до границы муниципалитета запланирован на октябрь нынешнего года. Ее длина составит 505 метров. К проезжей части будут примыкать тротуары, парковочные карманы и остановки, а также 118 деревьев и более 700 кустарников. Общая площадь благоустройства составит больше 11 тысяч квадратных метров.

Благодаря участию депутатов в Красноярске будет также построена дорога по ул. Волжской от ул. Мичурина до ул. Аральской, а также пройдет капремонт трассы по ул. Абытаевской на участке от ул. Линейной до ул. Шахтеров, включая участок от жилого дома № 4 по ул. Абытаевской до ул. Караульной.

Предусмотрены и другие работы за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и городского бюджета: строительство пешеходных переходов через ул. Дубровинского и через ул. Дубровинского, капремонт ул. Красной Армии, ул. Горького, ул. Обороны, ул. Дзержинского, ул. Диктатуры Пролетариата, ул. Пограничников, ул. Маерчака, ул. Острожная, ул. Славы. Также будут отремонтированы мосты через реку Кача по ул. Перенсона, в районе дома по ул. Брянская, 140, в районе здания по ул. Брянская, 280а и путепровод по ул. Мичурина над пр. имени газеты «Красноярский рабочий».

Фото: Красноярский городской совет депутатов

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что депутаты городского Совета Красноярска продолжают контролировать ремонтные работы во дворах. Так, в начале июня качество проведенной модернизации площадки у домов на ул. Семафорной, 215, 217 проверил депутат по Свердловскому району Олег Бубновский.