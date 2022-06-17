В Назарове осудили Михаила Авдонина, обстрелявшего двери и камеру видеонаблюдения местного бара

Фото: стопкадр из видео МВД по Красноярскому краю

В Назарове осудили Михаила Авдонина, расстрелявшего двери и камеру видеонаблюдения бара в Назарове. Как сообщили «Комсомольской правде-Красноярск» в пресс-службе МВД, его признали виновным и приговорили к 3 годам и 6 месяцам условного срока.

Напомним, что в сеть попало интересное видео. На нем двое мужчин подбегают к кафе и обстреливают двери, а затем один из них подходит с оружием в руках к камере видеонаблюдения и метким выстрелом выводит оборудование из строя.

Поиски назаровчан начались незамедлительно. Одного из стрелявших разыскали довольно быстро, а вот второго – Михаила Авдонина – смогли найти только 7 апреля.

В полиции уточнили, что все началось с того, что Авдонин отдыхал в том самом баре. Переборщив со спиртным, он устроил дебош и избил посетительницу. Когда хозяева заведения начали предъявлять претензии Авдонин ушел, но затаил обиду. Через некоторое время он вернулся, но уже не один, а с другом и оружием.

На следующий день назаровчанин осознал, что натворил, и пустился в бега. На него заведено уголовное дело по статье «хулиганство». В надежде найти Авдонина полицейские решили наведаться за информацией к его друзьям. Его найти не удалось, зато обнаружено много других интересных фактов. Оказалось, что приятели разыскиваемого законопослушностью так же не отличаются.

Всего было проведено шесть обысков. Так, у 30-летнего приятеля Авдонина нашли 480 граммов наркотиков растительного происхождения. В его отношении завели уголовное дело за незаконное хранение и приобретение наркотиков. Еще один друг разыскиваемого, 53-летний назаровчанин попался на хранении оружия. У него дома полицейские нашли два автомата Калашникова. Мужчина утверждает, что оба они охолощенные, с этим сейчас разбираются эксперты, поэтому уголовное дело пока не заведено.

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