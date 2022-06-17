В Красноярске на выходных ожидаются дожди и грозы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске ожидаются пасмурные и дождливые выходные с грозами. Прогноз погоды на 18-19 июня сделали синоптики GISMETEO.

Так, в субботу днем в Красноярске будет около +22 градусов. Погода ожидается пасмурной и дождливой, но временами солнце будет выглядывать из-за туч. Сильного ветра же не ожидается, порывы около 1-5 метров в секунду. Ночью похолодает до +12 градусов.

В воскресенье принципиально погода не изменится. Днем все те же +22 градуса и тучи. Дождь усилится, к нему добавятся грозы. Ветер же окончательно стихнет. Ночью температура понизится до +13 градусов.