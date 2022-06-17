14 овчарок ГУФСИНа: «Нарушать не советуем!»

16 июня в Красноярске прошли соревнования ГУФСИН по многоборью со служебными собаками Фото: ИВАНОВА Диана

В фотоконкурсе участвуют 22 служебные собаки Красноярского края, работающие в полиции, МЧС, ГУФСИНе, Сибирском линейном управлении МВД на транспорте, Красноярской таможне.

Самая большая команда защитников порядка в нашем конкурсе – из ГУФСИН по Красноярскому краю. Знакомьтесь, 14 овчарок: Альфа, Гроза, Динара, Крайс, Мангора, Мускат, Рик, Саян, Трейл, Шах, Фокс, Хан, Ханна и Ханса.

Кстати, из всех силовых ведомств больше всего кинологов и служебных собак в ГУФСИНе - 380 специалистов и 450 питомцев.

- Наши собаки – большие, умные, сильные, верные, добросовестные и работящие. Самые лучшие напарники и друзья, - так говорят о своих собаках кинологи ГУФСИН.

Мускат

Мускат

Мускат служит в ФКУ Тюрьма 2 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В обязанности Муската, как любой служебной собаки ГУФСИНа, входит нахождение и обозначение наркотических и психотропных веществ. Он – «отличник», отлично знает свою работу.

Мускат служит со старшим инструктором кинологической группы Павлом Климовым. Вот как Павел рассказывает о своем напарнике:

- Мускат – для меня не просто служебная собака, он - мой друг, сын, брат и где-то даже отец: всегда поможет в трудную минуту. Однажды в отпуске мы были на рыбалке, и я одной ногой провалился под лед. Было неглубоко, но Мускат забегал вокруг меня, ухватил за рукав и тащил так, что порвал куртку. Вот такая история.

Крайс

Крайс

Служебная собака Крайс - опытный четвероногий сотрудник. По фото видно, с таким не забалуешь! Работает Крайс давно и очень усердно. Служит пес в следственном изоляторе №3 Ачинска, занимается розыскной деятельностью. Работает с Крайсом начальник кинологического отделения отдела охраны, капитан внутренней службы Игорь Корниенко.

Саян

Саян

Фотография Саяна на вершине горы очень понравилась нашим читателям. Старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Красноярскому краю Константин Гусманов и Саян начали служить практически одновременно: песпоявился на свет всего за пять дней до выхода на службу Константина. С тех пор они стали «не разлей вода».

- С верным другом служба становится более многогранной и обретает особый смысл, - говорит Константин.

Динара

Динара

Вот так написал о своей напарнице инструктор-кинолог Исправительной колонии №17 строгого режима Александр Градунцов:

«Единственное верное оружие кинолога - это служебная собака. Мою служебную подругу зовут Динара. Я полностью доверяю, с ней прожито немало прекрасных дней. Мы молоды и пока не добились призовых мест и результативных применений, поэтому нам только предстоит доказать, что достойны побед. Подготовка требует времени и сил, но все это очень быстро окупается и приносит кучу положительных эмоций, превосходящие все невзгоды нашей нелёгкой службы».

Гроза

Гроза

Гроза - специальная собака по поиску наркотических веществ. Она служит в ФКУ ЛИУ-37 ГУФСИН России по Красноярскому краю и помогает полиции.

- Гроза – смелая собака, и она отлично умеет сосредотачиваться на работе, - рассказывает о своей питомице Анастасия Сигутина, старший инструктор - кинолог, старший прапорщик внутренней службы. - Как-то обыскивали машину на автостоянке, вокруг бегали собаки, пытались укусить, но Гроза настолько внимательно проводила обыск, что для неё эти собаки словно не существовали. Другой случай был на частной территории. Там тоже были собаки, и нужно было обыскать их будки, так как поступила информация, что в них могут быть спрятаны сумки с наркотиками. Гроза, не обращая внимания на собак, их лай, честно отработала.

Трейл

Трейл Фото: ИВАНОВА Диана

Старший прапорщик внутренней службы Леонид Матыцын, старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны вместе со своим напарником Трейлом проходят службу в Минусинске, в ФКУ ЛИУ-32 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Трейл - розыскная собака. Ее задачи — это розыск и обнаружение сбежавших преступников по следу, досмотр транспорта и грузов.Трейл хорошо знает и выполняет свои обязанности, и Леонид Матыцын гордится своим компаньоном.

В отпуске Трейл нашел женщину, которая потерялась в лесу

- Осенью 2019 года я был в отпуске, а у знакомых случилась беда, пропала родственница. Ушла в лес за грибами в районе озера Тагарское и заблудилась, - рассказывает Леонид. - Специально, чтобы Трейл смог работать, дали вещи женщины. К тому времени уже стемнело, но Трейл взял след и приступил к розыску. Он петлял, но уверенно вел меня вглубь леса. Спустя три километра мы нашли женщину! Она была несказанно рада, а я в очередной раз был горд успехами своей служебной собаки!

Хан

Хан

- Хан – служебная немецкая овчарка по поиску и обнаружению взрывчатых веществ, - представляет своего напарника Роман Кузнецов, старший прапорщик ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю. - По характеру Хан активный, подвижный, любит кататься на автомобиле и купаться, а также играть с детьми.

За время несения совместной службы у Романа и Хана уже было более 80 выездов совместно с МВД и другими службами. Хан – постоянный участник соревнований различного уровня. В этом году Хан особенно отличился. На Чемпионате ФСИН России Хан занял 1 место среди 57 участников, показав лучшее время по поиску и обнаружению взрывчатых веществ на местности.

Ханса

Ханса

Инструктор-кинолог кинологического отделения прапорщик внутренней службы Вячеслав Гайворонский и его напарница Ханса проходят службу в Канской воспитательной колонии ГУФСИН России по Красноярскому краю.

- Ханса занимается охраной воспитательной колонии и досмотром входящего и выходящего из учреждения и транспорта – ее задача не допустить побег из пенитенциарного учреждения и проникновение запрещенных предметов на территорию колонии, - уточняет Вячеслав. - Ханса отлично справляется со своей работой, а еще она редкая красавица!

Ханна

Ханна

Ханна проходит службу в Управлении по конвоированию ГУФСИН России по Красноярскому краю. Опытный боец. Ей не раз приходилось выполнять самые непростые задачи – например, задерживать вооруженного преступника. В основные обязанности Ханны входит сопровождение осужденных при конвоировании. Под ее присмотром никто не должен отклониться от заданного маршрута!

А еще Ханна любит детей. Старший инструктор-кинолог кинологического отделения управления по конвоированию старший прапорщик внутренней службы Дмитрий Маскаев вместе с Ханной постоянные участники показательных выступлений кинологов ГУФСИН на детских праздниках. Дети собаку обожают и с огромным удовольствием устраивают с ней фотосессии.

Шах

Шах

Шах служит в поселке Громадск, в ФКУ Исправительная колония №16 ГУФСИН России по Красноярскому краю. Он несёт службу на КПП по пропуску транспорта и груза.

- За это время Шах показал себя надежным и смелым бойцом. Свою работу он выполняет на все сто, - так отзывается о своем напарнике Владимир Иванов, начальник кинологического отделения отдела охраны. — Неоднократно проводились проверки по укрытию фигуранта в грузовых автомобилях, и Шах не промахивался ни разу.

Рик

Рик

Старший инструктор кинолог кинологического отделения-старший прапорщик внутренней службы Александр Ильин со служебной собакой по кличке Рик служат в колонии строгого режима №42 в поселке Октябрьский Богучанского района.

- Это розыскная собака, - представляет питомца Александр. - В случае побега Рик успешно определит местонахождение сбежавшего преступника. Мы с Риком занимаемся досмотром транспорта и грузов на транспортном КПП исправительного учреждения.

Фокс

Фокс

Патрульно-розыскная собака Фокс служит в одном из самых строгих исправительных учреждений Красноярского края — тюрьме Минусинска. Парень серьезный. Сотрудник опытный. Работает с Фоксом инструктор кинологического отделения отдела охраны, прапорщик внутренней службы Сергей Лаврентьев:

- Мой напарник занимается охраной пенитенциарное учреждение, участвует в оперативно-розыскных мероприятиях, работает по следу уклоняющихся от отбывания наказания преступников. И Фокс успешно справляется со своими служебными обязанностями!

Альфа

Альфа

Немецкая овчарка по кличке Альфа вот уже 4 года вместе со старшим инструктором-кинологом кинологического отделения отдела охраны, старшим прапорщиком внутренней службы Светланой Горбатюк трудится в ФКУ СИЗО-5 Канска.

Альфа - специальная собака по поиску наркотических веществ. Она принимает участие в ежедневных досмотрах транспорта, багажа, жилых и производственных помещений, посылок, лиц и сотрудников, заходящих на территорию учреждения, а также спецконтингента, которые прибывает в СИЗО.

Альфа умело показывает свое мастерство, она очень старается, все время учится. Ведь каждый рабочий день – это накопление опыта, а значит уверенность кинолога в результатах своей работы. Альфа – очень смелая. Она не боится атаковать условных нарушителей, смело идет даже под выстрелы автоматов. Кинологи уверены, что впереди у Альфы много побед!

Мангора

Мангора

Мангора – собака молодая, родилась в 2021 году. Работает с Мангорой, учит ее уму-разуму старший прапорщик внутренней службы кинолог Краевой туберкулезной больницы №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю Анастасия Каврус.

Несмотря на небольшой рабочий «стаж», Мангора уже отличилась.В апреле 2022 года она несла службу в красноярском СИЗО-1. При досмотре прибывших на свидания людей четко обозначила человека, что вызвало подозрение у досмотровой группы. После тщательного досмотра данного человека было обнаружено, что в подкладе зимней куртки был вшит пакет с наркотическими веществами. Гражданина задержали.

Познакомиться со всеми участниками конкурса и проголосовать за любимчиков можно на сайте «Комсомолки».

Кто победит? Скоро узнаем. Тройка победителей определится по результатам голосование, которое продлится до 18 июня 2022 года включительно.

Поддержку всем участникам и вкусные призы собакам-трудягам обеспечивает Пестрик-корм.

Наша справка

20 июня 1996 года был подписан приказ МЧС России о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас», с тех пор четвероногие бойцы с честью служат в спасательных подразделениях.

21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открыли первый в стране питомник сыскных собак. При нем же действовала школа дрессировщиков. В дату этого события в 2004 году опубликовали приказ МВД, который утвердил День кинологических подразделений РФ. Позже праздник стали отмечать и сотрудники других ведомств.