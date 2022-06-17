Красотка Мэри из Красноярской таможни

Мэри

В честь Дней кинологов красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» проводит фотоконкурс «Собачья работа - 2022». В нем участвуют 22 служебные собаки и кинологи Красноярского края, работающие в полиции, МЧС, ГУФСИНе, Сибирском линейном управлении МВД на транспорте, Красноярской таможне.

Сегодня мы расскажем о трудяге Мэри. Кстати, по данным на 9.45 16 июня Мэри лидирует в конкурсе, у нее 513 голосов.

Мэри служит в кинологическом отделе Красноярской таможни уже пять лет. Ее задача - поиск наркотических веществ, когда речь идет о багаже физических лиц и товарах, прибывающих из-за рубежа.

Мэри всегда доброжелательна, спокойна и сосредоточена, ведь она работает там, где одновременно находится множество самых разных по характеру и поведению людей, Мэри – опытная служебная собака, не раз находившая запрещенные вещества, в том числе в зарубежных посылках. Часто она привлекается к работе, когда помощь требуется другим ведомствам.

Недавно в жизни Мэри произошли большие перемены. Кинолог, с которым она проработала почти всю свою жизнь, в связи с обстоятельствами сменил род деятельности. Почти два месяца собака грустила по прежнему напарнику, не обращала внимания на игрушки и лакомства. Но однажды на службу в Красноярскую таможню пришла кинолог с 20-летним стажем Ольга Мошногорская. Опытный специалист не побоялась начать работу с собакой, привыкшей к другому человеку, и буквально за две недели сумела найти с Мэри общий язык, вернуть ей блеск в глазах и желание работать.

Познакомиться со всеми участниками конкурса и проголосовать за любимчиков можно на сайте «Комсомолки».

Кто победит? Скоро узнаем. Тройка победителей определится по результатам голосование, которое продлится до 18 июня 2022 года включительно.

Поддержку всем участникам и вкусные призы собакам-трудягам обеспечивает Пестрик-корм.

Наша справка

20 июня 1996 года был подписан приказ МЧС России о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас», с тех пор четвероногие бойцы с честью служат в спасательных подразделениях.

21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открыли первый в стране питомник сыскных собак. При нем же действовала школа дрессировщиков. В дату этого события в 2004 году опубликовали приказ МВД, который утвердил День кинологических подразделений РФ. Позже праздник стали отмечать и сотрудники других ведомств.