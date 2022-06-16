Арес и Прада могут все: найти опасные вещества, спасти котят и раздобыть пельмени

Арес

В фотоконкурсе участвуют 22 служебные собаки Красноярского края, работающие в полиции, МЧС, ГУФСИНе, Сибирском линейном управлении МВД на транспорте, Красноярской таможне.

От Сибирского линейного управления МВД на транспорте участвуют Арес и Прада. Красивые, сильные, умные овчарки.

Арес и Прада специализируются на поиске опасных веществ и предметов. Обе собаки работают в паре с младшим инспектором-кинологом Центра кинологической службы Сибирского ЛУ МВД России, прапорщиком полиции Юлией Цейтлер.

Арес трудится добросовестно, примечательных историй было множество. Однажды он нашел в сумке, оставленной пассажиром на одной из железнодорожных платформ, брошенных котят. Всем Центром кинологической службы выхаживали их и раздали в новые любящие семьи.

Прада - самая общительная и активная собака питомника, очень любит целоваться. А еще она очень заботливая. Однажды, работая по следу в квартире, принесла кинологу пельмешку.

Прада

Познакомиться со всеми участниками конкурса и проголосовать за любимчиков можно на сайте «Комсомолки».

Кто победит? Скоро узнаем. Тройка победителей определится по результатам голосование, которое продлится до 18 июня 2022 года включительно.

Поддержку всем участникам и вкусные призы собакам-трудягам обеспечивает Пестрик-корм.

Наша справка

20 июня 1996 года был подписан приказ МЧС России о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас», с тех пор четвероногие бойцы с честью служат в спасательных подразделениях.

21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открыли первый в стране питомник сыскных собак. При нем же действовала школа дрессировщиков. В дату этого события в 2004 году опубликовали приказ МВД, который утвердил День кинологических подразделений РФ. Позже праздник стали отмечать и сотрудники других ведомств.