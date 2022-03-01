В Красноярске полицейский спас соседа из горящей квартиры. Стоп-кадр видео

В свой выходной Виктор Герасимов находился дома. Планировал спокойный вечер, но не вышло. Уловил легкий запах гари, который быстро усиливался. В квартире было все в порядке, тогда Виктор вышел на лестничную площадку. И тут увидел, как через соседскую дверь валит густой дым. Стучал, кричал – никто не ответил.

Виктор – сотрудник уголовного розыска, случалось бывать в разных ситуациях, и тут не спасовал: позвонил коллегам в дежурную часть полиции, чтобы направили пожарных. Разбудил жильцов других квартир, запустил цепочку эвакуации – люди стали поднимать всех жильцов в подъезде. А сам Виктор стал пробиваться к соседу, ведь дорога была каждая минута. Приложил силу и выбил дверь.

- Когда я вошел, квартира была полностью задымлена. Услышал, как сосед кашляет. Нашел его на полу, вытащил в подъезд. Тут приехали пожарные и потушили огонь.

Сосед, оглядывая то, что осталось от его комнаты – закопченные стены и сгоревшая мебель – признается:

- Если честно, я пил. Очнулся от того, что меня кто-то колотит. Это был Виктор, он меня в чувство привел. И говорит: «Ты что творишь?»

Поблагодарил своего спасителя, а тот его напоследок попросил по-человечески:

- Завязывай, у нас дом газифицированный, в доме полно детей. Я тебе столько раз помогал.

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