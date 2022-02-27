Погода в Красноярске на первой неделе марты 2022 Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая весенняя неделя в Красноярске будет довольно теплой, но не без временных понижений температуры. Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Красноярске на первой неделе марта 2022 года.

В последний день зимы, 28 февраля, в Красноярске днем будет около -3 градусов. Ожидается пасмурная и ветреная погода с порывами до 5-10 метров в секунду и осадками. Ночью похолодает до -9 градусов.

Начало весны будет теплым. 1-2 марта в Красноярске дневные температуры составят около -2-3 градусов. Погода останется пасмурной и ветреной с порывами до 6-12 метров в секунду. Ночи же будут холодными, так со второго на третье марта похолодает до -11 градусов.

В четверг, 3 марта, днем будет -8 градусов и пойдет снег. При этом ветреная погода сохранится. Однако ночью похолодания не будет. В пятницу днем вновь потеплеет – до -3 градусов.