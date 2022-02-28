«Мы – одна команда!»: горняки Красноярского края вновь стали победителями производственных соревнований компании «Русский Уголь»

Бригада экскаватора-драглайна ЭШ 11/70 № 21

Как семья решит…

По итогам производственных соревнований компании «Русский Уголь» горняки Красноярского края стали победителями в трех из шести номинаций. На протяжении 2021 года 60 бригад разных типов экскаваторов угледобывающих предприятий Амурской области, Красноярского края и Хакасии состязались в мастерстве и профессионализме. Красноярский край стал лидером по числу победителей. Среди них – две бригады угольного разреза Переясловский и одна бригада угольного разреза Саяно-Партизанский.

Бригада Максима Аксенова (второй слева)

В бригаде шагающего экскаватора-драглайна ЭШ 11/70 № 21 – 10 человек. В каждой смене работает экипаж из двух человек – машиниста и помощника. Экскаватор даже на фоне просторов угольного разреза поражает своими размерами: длина стрелы такого великана – 70 метров, объем ковша – 11 кубов. В ковше легко может поместиться вся бригада.

Ребята как на подбор – молодые, задорные. Пока ехали на участок на фотосъемку, все шутили – не так часто на рабочем месте приходится позировать.

– Победили в соревнованиях бригады, которые по итогам года выполнили наибольшие объемы, – рассказывает начальник горного участка разреза Переясловский Александр Денискин. – В бригаде ЭШ 11/70 № 21 ребята молодые, перспективные, дисциплинированные, ответственные. Какую задачу поставишь перед ними – выполнят.

Забегая вперед, интересуюсь: «В соревнованиях победила бригада, а в награду – автомобиль. Кому он конкретно достанется?»

– А это как семья решит, то есть бригада, – смеется Александр Денискин. – Тут или жеребьевка, или коллективное решение. Что касается бригад-победителей нашего разреза, то они обсудили и приняли решение, кто именно получит автомобиль.

Автомобили в подарок

Отношения на доверии

Бригада ЭШ 11/70 № 21 впервые одержала победу в номинации «Шагающие экскаваторы с емкостью ковша до 11 м3 включительно». В 2021 году горняки перемесили в выработанное пространство свыше 2,7 млн кубометров горной массы. Чтобы добраться до драгоценного «черного золота», надо сначала извлечь многие кубометры горной породы, под толщами которой залегает уголь.

В кабине экскаватора-драглайна ЭШ 11/70 № 21

Максиму Аксенову 26 лет, и он уже руководит бригадой этого экскаватора.

– Поначалу были в бригаде разногласия. Мало кто хочет слушать того, кто моложе! – признается бригадир. – Всем кажется, что они опытнее… Не скажу, что я прямо вот так командовал. Но когда работа пошла, начало получаться, план выполняли, простоев не было плюс на зарплате отразилось, бригада меня и приняла. И теперь отношения у нас строятся на доверии. Мы – одна команда, все друг за друга горой. Ведь зависим от одного ковша! Ощущения от победы приятные, стремились к этому не один год. Все не получалось, чуть-чуть не дотягивали, а в прошлом году поднажали и победили. Сложно конкурировать с другими бригадами: все взрослые, квалифицированные, опытные, а тут мы, молодежь. Но со временем приловчились, догнали и перегнали!

К слову, бригада не просто приняла Максима, но и решила, что главный приз – автомобиль – достанется именно ему. Семья молодая, две дочки – машина необходима.

Максим Аксенов с семьей

– Мама, а наш папа выиграл? – наперебой спрашивают малышки Юля и Катя.

– Победил и получил автомобиль, – говорит Анна Аксенова. – Конечно, очень рады подарку, ведь нечасто такое случается, поэтому приятно. Мы уже рассмотрели автомобиль и внутри посидели. Удобно и комфортно. Можно всей семьей оправиться на природу, съездить в лес или на озеро.

Удерживаем лидерство

– Сегодня очень приятное событие: уже в четвертый раз мы чествуем победителей производственных соревнований по всей группе компаний «Русский Уголь», – обратился к горнякам разреза генеральный директор АО «Красноярсккрайуголь» Андрей Ваулин. – Красноярский регион в очередной раз отличился. Так сложилось, что мы традиционно забираем призы в трех номинациях из шести. Это показатель, что на предприятиях края работают настоящие профессионалы своего дела, которые приходят на работу не просто, чтобы заработать денег, но и сделать хорошие объемы, закрепить это рекордами. Большое спасибо вам за работу, за ваш каждодневный труд. Здоровья, благополучия в семьях! И примите слова благодарности от генерального директора компании «Русский Уголь» Станислава Грачева.

Генеральный директор АО «Красноярсккрайуголь» Андрей Ваулин, директор разреза Переясловский Евгений Солоненко и директор Саяно-Партизанского разреза Вадим Огнев

В номинации «Электрические карьерные гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 м3 включительно» снова победила бригада ЭКГ-5А №4. Им удается удерживать лидерство уже в течение нескольких лет. В 2021 году они достигли объема экскаваторных работ свыше 1,7 млн кубометров горной массы.

Гусеничный экскаватор ЭКГ-5А №4

Бригадир Юрий Ганичев работает на угольном разрезе Переясловский с 1996 года.

– Приехал из Кемеровской области, там работал в поселке на рудном карьере. В 90-е годы были проблемы и с работой, и с зарплатами, поэтому переехал сюда, в Красноярский край. До сих пор здесь. Мы с бригадой не первый год участвуем в таких соревнованиях. Задача одна – кто больше выкинет горной массы, – рассказывает Юрий Ганичев. – Обязательно следим за показателями соперников: если вдруг чуть отстали, стараемся поднажать и перегнать. Понятно, что ресурсы человека и машины ограничены. Если в ковше пять кубов, то 10 в него не поместить. Но мы оптимизируем работу – побольше делаем рейсов, следим за техническими состоянием машины, чтобы не допустить поломок и простоя. Бригада приняла решение, что автомобиль достанется Игорю Нечитайло. Он достоин награды и как человек, и как профессионал. Самый глазастый в бригаде – знает экскаватор как свои пять пальцев, заметит любую поломку. А заработаем следующий автомобиль – достанется другому из бригады.

Бригада Юрия Ганичева

Машинист экскаватора Игорь Нечитайло уже не первый раз оказывается под прицелами фотокамер. Летом 2021 года он вместе со своим помощником Егором Полуляшенко добыл юбилейную 95-миллионную тонну угля. И вот снова победа. Игорь смущенно держит в руках кубок и подарочный сертификат на автомобиль.

– Да мы просто хорошо работали. Старалась вся бригада, все ребята вкладывались в победу. Подарку обрадовался, семья тоже рада. Летом поедем с дочерью в отпуск – на Алтай, в гости к моим родителям. Проверим машину, – делится планами победитель.

Игорь Нечитайло с семьей

Эмоции Игоря Нечитайло разделяют его жена Галина и дочка Кристина: «Он у нас молодец! А мы его поддерживаем – на работу без завтрака не отпускаем! От подарка в восторге. Муж ездит в тайгу, любит охоту, рыбалку, ходит в лес по грибы – а машина как раз удобная, вместительная, да и по бездорожью ездить можно!»

– На разрезе работают настоящие профессионалы и труженики. В 2021 году в честной и упорной борьбе победителем стал молодой коллектив – бригада Максима Аксенова. Парни собрали силы в кулак и сказали: «А мы тоже можем!». И у них получилось. Благодаря вашей машине, мы подготовили дополнительные запасы угля. Спасибо и бригаде Юрия Ганичева! Как директор, я уверен в профессионализме и качестве их работы, это «золотое звено» разреза, – отметил директор разреза Переясловский Евгений Солоненко.

Награждение победителей

Достижения и планы

В номинации «Гидравлические гусеничные экскаваторы с емкостью ковша до 5 м3» победителем стала бригада экскаватора Komatsu PC-400 № 5, бригадира Владимира Видясова, разрез Саяно-Партизанский. В 2021 году они достигли объема экскаваторных работ свыше 1,3 млн кубометров горной массы.

Награждение победителей разреза Саяно-Партизанский

– Да как-то само собой удалось победить – кидали да работали. К своей работе нужно относиться ответственно, выполнять ее качественно. От этого зависят и показатели компании, и доходы горняков, – считает машинист этого экскаватора Вячеслав Кротов, которому также вручили ключи от нового автомобиля.

В прошлом году на предприятиях «Русского Угля» в Красноярском крае добыто около 5 млн тонн энергетического угля. При этом более 3,5 млн тонн из этого объема пришлось на Переясловский угольный разрез, добывающий бурый уголь марок «2Б» и «3Б». Продукция разреза отличается одним из наиболее высоких среди бурых углей материковой части России показателем калорийности (до 4 400 ккал/кг). В запасах предприятия на данный момент около 260 млн тонн твердого топлива.

Кубки за победу в производственных соревнованиях

В 2022 году «Русский Уголь» планирует на 200 тыс. тонн – с 1,3 до 1,5 млн тонн топлива – увеличить годовую добычу угля на разрезе Саяно-Партизанский. Он производит уголь марок «Г» и «ДГ», который благодаря высокой калорийности (более 6000 ккал/кг) пользуется активным спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего же на предприятиях «Русского Угля» в Амурской области, Красноярском крае и Хакасии в 2021 году добыто 14,7 млн тонн каменного и бурого энергетического угля, что на 200 тыс. тонн превышает результаты 2020 года. Продукция компании поставляется на внутренний рынок потребителям в 60 регионов РФ, а также на экспорт в 15 стран мира.

Сертификаты на машины

В 2022 году «Русский Уголь» планирует увеличить инвестиции в развитие производства в Красноярском крае. На угольные разрезы Переясловский и Саяно-Партизанский продолжит поступать новая техника, благодаря чему повышается не только производительность, но и безопасность производственных процессов.

Поздравляем!

Фотографии к статье предоставлены компанией