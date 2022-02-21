Руководитель фонда «Помоги выжить» объяснила пропажу 400 собак в якутском пункте передержки Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель благотворительного фонда «Помоги выжить» в Якутске Екатерина Безрученко рассказала «КП-Красноярск» о ходе проверки дела о пропаже 400 собак из пункта передержки. По словам зооволонтера, все дело в ошибке в документах.

В начале февраля мэр Якутска Евгений Григорьев поручил провести проверку в пункте передержки фонда «Помоги выжить». Результат ревизии оказался для зоозащитников плачевным: проверяющие недосчитали около 400 собак. В итоге администрация начала проверку, по итогам которой собак из пункта передержки, управляемым фондом, животных могут забрать.

Екатерина Безрученко рассказала, что с того момента новостей нет, все «застыло в воздухе». При этом зоозащитница признала, что собаки действительно пропали, но только лишь на бумаге. Во всем виновато попустительство сотрудников:

- Я была в отпуске. В мое отсутствие просто не вели журнал. Есть все акты падежа среди животных, кого-то отдавали новым хозяевам, есть договора передачи животных. Они не пропадали. Но работники просто не вносили эту информацию в электронный журнал движения поголовья. То есть, вот мы отдали собаку – эта информация должна быть внесена в него. Но никто этого не делал, поэтому числилось, что она здесь. Это человеческий фактор, халатность. Когда я приехала, начала все разносить действительно обнаружила эту разницу. От мэрии мы никакой информации о ходе проверки не получаем, видимо, все в процессе. Прокуратура внесла предписание. Ответственные лица буду наказаны, - рассказала зооволонтер.

Администрация Якутска оказалась менее разговорчивой. Там заявили, что комментировать ситуацию будут только после направления запроса. Но подтвердили, что решение пока не принято.

При этом фонду «Помоги выжить» есть что терять. В январе организация подписала с мэрией Якутска договор об оказании услуг на 2,9 млн рублей. Всего с начала своей деятельности в городе (с 2020 года) фонд заключил с администрацией договоров на сумму более 45 млн рублей. Сейчас в пункте передержки находятся около 1 тысячи собак.