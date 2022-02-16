На Красноярском экономическом форуме-2022 разыграют Кубок КВН Енисейской Сибири Фото: ИВАНОВА Диана

В заключительный день КЭФ-2022 в 19:00 часов в конгресс-холле СФУ пять команд поборются за Кубок КВН Енисейской Сибири. Как мероприятие-спутник Форума, этот розыгрыш станет вторым в истории КЭФ-ФЕСТ.

В текущем году за Кубок КВН Енисейской Сибири будут бороться чемпионы и финалисты Высшей лиги КВН: «Раисы» из Иркутска, «Михаил Дудиков» из Ставрополя, «Снежногорск» из Мурманска и «Борцы – Северный десант» из Сургута.

Приобрести билеты на мероприятие можно по ссылке (необходимо зайти во вкладке мероприятия). Продажа билетов в кассах из-за сложной эпидемической ситуации не предусмотрена. Стоимость билетов в зависимости от мест – от 500 до 1000 рублей.

Ограничение по возрасту – 12+. Совершеннолетним зрителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также действующий QR-код или сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Контакт-центр билетного оператора: 8-383-209-30-59, звонки принимаются в будни с 10:00 до 17:00.

Организаторы конкурса: Правительство Красноярского края, ТТО «АМиК» и АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири».

Еще больше информации о событиях и мероприятиях КЭФ-2022 читайте на официальном сайте форума.