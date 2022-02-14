Работали вместе, а зарезал, не моргнув: в Красноярске вынесли приговор по убийству 2014 года

Экспедитор торговой компании расправился со знакомым ради большой суммы денег Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский суд вынес приговор человеку, который в 2014 году зверски лишил жизни своего знакомого, сослуживца. 12 лет придется ему провести в колонии строгого режима – таков приговор. А ведь когда-то он считал, что рука закона до него не дотянется.

7 марта 2014 года в Медицинском переулке в Красноярске, возле дома № 20 обнаружили фургон, принадлежащий крупной торговой компании, которая занималась оптовой и розничной реализацией табачных изделий. Водителя-экспедитора в кабине не было. Его растерзанное тело нашли в грузовом отсеке. 22-летнего парня буквально изрезали ножом, судмедэксперты насчитали 13 ран. Сейф был взломан, внутри – ни копейки денег. А должно быть около 200 тысяч рублей.

Несмотря на комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий криминалистам не удалось тогда установить подозреваемого. Преступление было совершено на открытом пространстве, в людном месте, но не нашлось ни одного очевидца или свидетеля. Длительное время преступление оставалось не раскрытым. Над ним работали криминалисты следкома и сотрудники уголовного розыска краевого главка полиции. Раз за разом они подходили к этому делу со всех сторон. Наконец, ухватились за ниточку.

След вывел сыщиков на 37-летнего местного жителя. Прижатый «к стенке», подозреваемый признался во всем. У него были крупные долги. Оказывается, взял в кредит автомобиль, затем заложил его, чтобы купить музыкальную систему. Платить нечем ни за то, ни за другое. Решить свои финансовые проблемы он задумал за счет убийства.

Он знал, что его сослуживец-экспедитор развозит товар по городу и забирает выручку. Часто в сейфе скапливается немалая сумма. Преступник знал маршрут и время передвижения фургона. И ждал его на месте. 22-летнему парню не повезло встретить его на своем пути.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в ходе расследования обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и возместил причиненный преступлением материальный ущерб. Также ему придется выплатить моральный вред родным погибшего в размере 1 миллиона рублей.