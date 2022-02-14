Сибирские ученые отправятся в уникальную экспедицию на север Красноярского края. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Сибирское отделения РАН и «Норникель» запускают новый совместный проект по изучению состояния биоразнообразия на промышленных территориях «Норникеля» в российской Арктике и Забайкалье. По сути это будет крупномасштабная экспедиция, в ходе которой ученые проведут натурные исследования наземных и водных экосистем. Результаты исследования позволят определить, в каком состоянии находятся территории, а также реализовать первоочередные мероприятия, необходимые для сохранения биологического разнообразия. «Норникель» не раз подчеркивал, что проводимые научные исследования, которые компания инициирует и поддерживает, будут полезны не только ему самому, но и в целом всем, кто уже работает в Арктической зоне или собирается сюда зайти.

Сибирское отделение РАН и «Норникель» провели совместную пресс-конференцию для презентаци нового науяного проекта. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Куда ступала нога ученого

За плечами ученых СО РАН и «Норникеля» два сезона Большой норильской экспедиции. Это были насыщенные недели полевых работ, во время которых ученые проделали путь от Норильска до Карского моря, собирали тонны образцов, исследовали водную систему. Затем доставленные на большую землю, в институты, образцы изучались в лабораторных условиях.

Большая норильская экспедиция запустила процесс изучения антропологического воздействия на природу Таймыра. Инициируя добровольное масштабное изучение окружающей среды, компания «Норникель» не только получила актуальную информацию о текущем состоянии природы, но и начала работу над сокращением негативного воздействия на нее. Исследование Арктики Большой норильской экспедицией не закончилось. Напротив, как говорят сами ученые, там еще изучать и изучать.

Ученых очень интересует состояние водной среды. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Мы с большой радостью приняли предложение «Норникеля» провести базовые исследования биоразнообразия и определить зоны воздействия разведочных, добычных, производственных, транспортно-логических, энергетических объектов Норильского, Кольского и Забайкальского дивизионов компании, - рассказал директор Института систематики и экологии животных СО РАН, член-корреспондент РАН Виктор ГЛУПОВ. – Я считаю, что сделать какие-либо рекомендации или понять, что происходит, без базовых исследований невозможно.

Предстоящая экспедиция станет не только самой масштабной со времен Советского Союза, но и уникальной. Напомним, что в начале 90-х годов прошлого века все научные работы в Арктике свернули. Во время экономического кризиса в стране финансировать какие-либо исследования было попросту не на что. Однако это не значит, что с тех пор туда не ступала нога ученого. На самом деле компания «Норникель» не раз инициировала научные работы.

- В 2002-2003 годах мы участвовали в экспедиции, которая оценивала воздействие предприятия на природу в Норильском промышленном районе. Один отряд шел по факту выбросов комбината 300 километров с севера на юг. Второй отряд шел параллельно западнее по чистой зоне. Мы смогли показать контур воздействия «Норникеля». И самое главное, мы смогли отделить антропогенный фактор от природного фона. На Таймыре очень высокий природный фон, а тяжелых металлов в озерах содержится в 10 крат больше, чем ПДК. И это происходит несколько десятков тысяч лет, - сообщил главный научный сотрудник – заведующий лабораторией экспериментальной гидроэкологии Института биофизики ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» член-корреспондент РАН Михаил ГЛАДЫШЕВ.

Несмотря на то, условия экспедиции далеки от комфортных, желающих отправиться в нее всегда много. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Уникальность проекта

Уникальность проекта состоит в его масштабах и методах исследований. Будут задействованы ведущие научные институты СО РАН: Институт почвоведения и агрохимии, Институт систематики и экологии животных, Центральный сибирский ботанический сад и Институт биофизики Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН».

По сути продолжится работа, начатая во время Большой норильской экспедиции. Только размах будет больше и задачи шире. И наверняка в поля вновь приедут многие из тех ученых, которые уже работали там. Сезон начнется с весны, но основная часть придется на лето, в летний период будут работать 12-14 мобильных групп. И как минимум две группы пройдут вместе с судами по Северному морскому пути.

Собранные во время полевой экспедиции образцы затем исследуются в лаборатории. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

Вице-президент «Норникеля» Станислав СЕЛЕЗНЕВ:

- В прошлом году мы приняли экологическую стратегию компании в области экологии и изменения климата. И отдельным направлением этой стратегии является снижение негативного воздействия на биоразнообразие. Мы утвердили документ, в котором содержатся принципы, обязательства и ключевые инициативы компании в области его сохранения. Помимо традиционных инициатив по поддержке заповедников «Норникель» будет планомерно выстраивать комплексную систему управления в соответствии с ведущими международными стандартами. Внешним ориентиром принятой стратегии являются цели устойчивого развития ООН, которые включают сохранение морских экосистем и экосистем суши. Мы намерены выстраивать свои процессы на основании требований международных стандартов.

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН вошел в состав экспедиции, акцентируя свое участие на том, что более 75 ведет исследования на всей территории Сибири. И за последние 20 лет накопили большой опыт в исследовании именно арктических территорий. В арсенале института оснащение, которое гарантирует изучение биоразнообразия растений на всех уровнях, начиная от космических снимков.

Вот так хранятся собранные во время предыдущих экспедиций образцы. Фото: предоставлено компанией «Норникель»

- Сибирская Арктика остается малоизученной территорией. Мы собираемся не только выполнить задачу, поставленную перед нами «Норникелем», но и посмотреть ту самую «Терра инкогнита», собрать материал, о котором настоящий исследователь постоянно мечтает. Побывать там, где не был никто, собрать то, чего еще не удавалось. Нас ждут интересные открытия, как чисто научные, так и прикладного характера, - выразил надежды научного сообщества завлабораторией географии и экологии биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада Николай ЛАЩИНСКИЙ.

Это нужно людям

Когда руководство «Норникеля» принимало решение об экологической стратегии, было решено вовлечь в ее реализацию персонал компании. Среди сотрудников был проведен опрос, зачем это нужно: для чего компании вкладывать в это огромные деньги в реализацию своей экологической стратегии. Опрос был анонимный, чтобы получить честные ответы. Было предложено несколько вариантов ответов. И среди них был один: «Нам здесь жить». Этот вариант набрал 99%. То есть никакие экономические аспекты, никакие штрафные санкции, ничто не сравнится с ощущением людей, что им жить в этом регионе. И люди хотят здесь растить своих детей, отдыхать, любоваться природой.